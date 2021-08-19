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Saner yurda dönüyor

Başbakan Ersan Saner’in temaslarını tamamlayarak, bugün saat 15.45’de adaya dönmesi bekleniyor.

19 Ağustos 2021 Perşembe 11:15
Saner yurda dönüyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakan Saner’in öğleden sonra yurda döneceğini duyurdu.

Resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a giden Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜYAP'ta düzenlenen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açılış Töreni'ne katılmıştı.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşen Başbakan Saner, sel ve orman yangınlarından etkilenenlere yardım için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının ortak kampanyası sonucu toplanan 17 milyon TL’lik yardımı Oktay’a sunmuştu. Yaklaşık bir saat baş başa görüşen Başbakan Saner ile Oktay, görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yapmıştı.

İstanbul temaslarını tamamlayan Saner, daha sonra Antalya’ya geçerek, afet bölgelerinde incelemelerde bulunmuş, Manavgat AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Koordinasyon Merkezi yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili brifing almıştı.

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Son Güncelleme: 19.08.2021 11:24
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