Saner: “Yollardan bazıları tamamlanacak.. Haziran’da sizi Kuzey Çevre yoluna davet edeceğim”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI-3-

“HAFTA SONU PROTOKOLÜN İMZALANMASI İÇİN TÜRKİYE’YE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak yollardan bazılarının Haziran ayına kadar tamamlanacağını belirterek, “Haziran’da sizi Kuzey Çevre yoluna davet edeceğim” dedi.

Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ardından söz alarak açıklamalarda bulundu.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun itibarsızlaştırma gibi bir çabası asla olmadığını, tam tersine sağlıkçıların çalışmaları takdir ettiğini defalarca ifade ettiğini belirterek, alınan kararlar konusunda zaman zaman tartışmalar yaşanmasının ise normal olduğunu söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kurulmasıyla ilgili yasanın gerektirdiği diğer komitelerin kurulmadığına işaret ederek, bunların kurulması gerektiğine işaret eden Arıklı açıklanan kararların hangi verilere bakılarak verildiğinin de ortaya konması gerektiğini belirtti.

Arıklı, sorulan soru üzerine, son açıklamalara kadar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun sadece aldığı kararların kendilerine ulaştığını ancak son toplantıda nedenleriyle birlikte kendilerine sunulduğunu söyledi.

Döviz düştüğü halde ilaç fiyatlarının neden yükseldiği sorusu üzerine Arıklı, konuyla ilgili tüzük çalışmalarının sürdüğünü, bunun soncunda ilaçların denetimli mal kapsamına alınabileceğini kaydetti.

Arıklı, döviz artışına bağlı olarak temel tüketim mallarında fiyat artışı yapıldığını ancak dövizdeki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığını kaydederek, bununla ilgili tüzük yapımına ve belediyelere denetim yetkisi verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erhan Arıklı, bir soru üzerine, sokağa çıkma yasağı kararı almanın Bakanlar Kurulu uhdesinde olduğunu dile getirerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda karar alma yetkisi bulunmadığını kaydetti.

SANER

Başbakan Ersan Saner de eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, yükseköğretim konusunda yürüttükleri çalışmalara işaret ederek, son bir haftada ülkeye 3 bin öğrenci geldiğini belirtti.



Türkiye’den katkı gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları sürerken Ankara’ya yaptıkları ziyaret sonucu alınan destekle ödemelerin yapılacağını açıkladıklarını hatırlatan Saner, Maliye Bakanlığı olarak tüm ödemelerin yapılması için İstihdam Destek Fonu’na aktarma yapıldığını ve işçilerin ülkede olup olmadığını kontrollerinin yapılmasının beklendiğini kaydetti.Bu ödemelerin kanun hükmünde kararname gereği işçiye değil, işverene ödenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Saner, işçilerin, söylendiği gibi, banka önünde sıra olmasının söz konusu olmadığını belirtti.Sorular üzerine işverenlere verilecek tutarların ödendiğini belirten Saner, Maliye Bakanlığı’nın işçilere ödemelerin yapılması için İstihdam Destek Fonuna para aktardığını, bu rakamın işçilere ödenmesi için işçilerin yurt dışında olup olmadığının kontrollerinin yapıldığını tekrarladı.Kredi faiz desteği konusunda önceki açıklamalarına işaret eden Saner, bundan yararlanmakta sıkıntı yaşayanların kendilerine ulaşabileceğini dile getirdi.Saner, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak yollardan bazılarının Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi, “Haziran’da sizi Kuzey Çevre yoluna davet edeceğim” dedi.Bölgesel kapatma kararı alındığında, Lefkoşa’dakilerin diğer bölgelere kaçtığı ve “ülkenin İtalya’ya döndürüldüğü” yönünde eleştiriler yapıldığını kaydeden Saner, tam kapanma sonrası diğer bölgelerden Lefkoşa’ya dönmek için kaymakamlıktan izin talep yapan kişi sayısının sadece 60 olduğuna işaret etti.Bir soru üzerine, PCR testlerinin, antijen testlerine göre daha ucuz ve güvenli olduğuna değinen Saner, özel kliniklerden de hizmet alınarak günlük PCR testi sayısını 7 bine kadar çıkardıklarını dile getirdi. Saner, hızlı antijen testi satın alınması için de sipariş verildiğini belirtti.Pandeminin nereye gideceği kestirilemediğinden ekonomik paketle bazı önlemler alınmak zorunda kalındığını kaydeden Saner, 2021’in ekonomik anlamda daha zor geçmesinin beklendiğinden mevcut paketin yeterli olup olmadığının bilinmediğini söyledi.Hafta sonu protokolün imzalanması için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceklerini dile getiren Saner, konuyla ilgili heyetlerin çalışmaya devam ettiğini ve gerekli bilginin Meclis’e verileceğini belirtti.Saner “Bu dönemde hükümette olmak cesaret işidir” dedi.1,500 TL destekler konusundaki soru üzerine Saner, kapalı sektörlerin başvurularını yapabileceğini kaydetti.Saner sorular üzerine Ercan Havalimanı’nın bu yıl içinde tamamlanması için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.