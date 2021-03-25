Saner, yeniden Ak Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Ersan Saner, dün yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.
25 Mart 2021 Perşembe 18:00
Son Güncelleme: 25.03.2021 19:38
Başbakan Ersan Saner, dün yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.
Başbakan Ersan Saner, dün yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.