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Saner, yeniden Ak Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Ersan Saner, dün yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

25 Mart 2021 Perşembe 18:00
Saner, yeniden Ak Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi
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Başbakan Ersan Saner, dün yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlayarak, “Türkiye için Güven ve İstikrar’ hedefiyle ve 'Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ diyerek Büyük ve Güçlü Türkiye'nin 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna önderliğinizde ulaşacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 19:38
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