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Saner: “YDP ve Meclis’te yaşanan nisap sorunu yüzünden istifa kararı aldım”

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:15
Saner: “YDP ve Meclis’te yaşanan nisap sorunu yüzünden istifa kararı aldım”

Kıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in sorularını yanıtlayan Saner, “Parlamentoda  yaşadığımız nisap sorunu ve kişisel sorunlar, ayrıca Tarım Sigorta Fonu bütçesini onaylayıp çiftçilere verilmesi adına ortaya konulan çabaya nisap desteği verilmeyerek insanımızı sıkıntıya soktuktan sonra fazla bir şey kalmadı. Mevcut parlamento yapısı ömrünü tamamlamıştır” şeklinde konuştu.

“KİMSE UBP’Yİ TEHDİT EDEMEZ”

Başbakan Saner programda, “ Kıbrıs Türk Siyasi tarihini yazan, mazisi zaferlerle, iktidarlarla dolu, ülkenin en önemli siyasi liderlerini yetiştiren, bir devlet kuran, ülkenin en büyük, en köklü siyasi partisini üstelik Tek başına iktidara yürüdüğü açıkça belli olan bir dönemde 2 vekile boyun eğdireceğime hükümetten çekilmeyi tercih ederim… UBP’yi kimse, ama hiç kimse tehditle, baskıyla, nisap zoruyla sınayamaz.  Bizi sınamak isteyenler buyursunlar bizi sandıkta sınasınlar da görelim. Hodri meydan partisine güvenen hemen seçime gelir” ifadelerini kullandı.          

“BİR KATKI OLMAZSA 12 VE 13. MAAŞLARDA SORUN OLABİLİR”

9 aylık zor bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Saner, Covid ve mali açıdan çok zorluk çekseler de Anavatan Türkiye’nin desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.  Kısa zamanda bir takım önemli çalışmaları hayata geçirmeyi başardıklarını belirten Saner, Ercan’ın 15 Kasım’da açılması için hummalı çalışmanın sürdüğünü vurguladı. Maliye ile ilgili sorular üzerine Saner, “Bir katkı olmazsa 12 ve 13. Maaşlarda sorun olabilir” dedi.    

“ YDP’NİN TAVRINA KAYITSIZ KALAMAZDIK”

Parti ortakları ile hükümeti görüşüp kararı bildirdiğini belirten Saner, YDP’nin ayrılma sinyaline kayıtsız kalamayacaklarını, irade kullanarak karar verdiğini söyledi.  Saner, Meclis Grup toplantısında kimsenin hiçbir itirazı olmadığını da açıkladı.  Erken seçim çanlarının çalmaya başladığına işaret eden Saner, erken seçime kadar bir hükümetin görevde olacağını söyledi.  Saner, değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın kısa zamanda bir karar vereceğini ifade etti.                                        

“TAKDİR CUMHURBAŞKANI’NIN”

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Saner, UBP’ye görev verilecekse, teamülün genel başkana verilmesi olduğunu hatırlattı.  Takdirin Cumhurbaşkanı’nda olduğuna işaret eden Saner, Tatar’ın partilerle gerekli istişareyi yapabileceğini kaydetti.  Tatar’ın hükümet ya da erken seçim sürecini başlatması halinde, erken seçime hazır olduklarını söyledi. HP’nin seçim hükümeti talebinin hatırlatılması üzerine Saner, “ Halkın tepkisini alacak girişimleri neden yapalım?” diye sordu.  Saner, “Cumhurbaşkanı süreci belirlesin en erken zamanda seçime gidelim” çağrısını yineledi.

“ARALIK SONU SEÇİM OLABİLİR”

Saner soru üzerine “ 6 Şubat artık net bir tarih deği ama Bütçe görüşmelerinden önce seçime gideceğiz gibi görünüyor. Bana göre Aralık Ayı sonu, Ocak Başı seçime gidilebilir” dedi. Cumhurbaşkanı’nın 45 gün içinde görevlendirme süresi olduğuna işaret eden Saner, Tatar’ın hükümet kurulmaması halinde erken seçim kararı verebileceğini hatırlattı.

Kurultayda başkasının seçilme olasılığının sorulması üzerine Saner, Başbakan’ın görevde olduğunu, gerektiği takdirde görevi iade edeceğini söyledi.  Seçim Hükümeti ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Saner, bunu popülist yaklaşım olarak niteledi.

“ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ”

Saner, yeni bir hükümet kurulsa da erken seçimin kaçınılmaz olacağını söyledi.

Soru üzerine Saner, “ Cumhurbaşkanı’nın partiler üstü davranması doğal. Yasal hakları içerisinde gerekeni yapacaktır” dedi.

Saner, görev alması halinde Parti Meclisi’ne gideceğini, kendisinin bir an önce erken seçim istediğini söyledi.

Saner, erken seçimden korksam istifa etmezdim” dedi. Saner, “ Hayatım boyunca statü endişesi yaşamadım. Siyaseti, halka hizmeti seviyorum” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 00:23
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