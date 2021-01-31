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Saner: “Yarın ya da Salı günü paket açıklanacak”

Başbakan Ersan Saner, kapanmanın yarattığı ekonomik sıkıntıların çözümü için yarın ya da salı günü bir paket açıklanacağını söyledi.

31 Ocak 2021 Pazar 15:45
Saner: “Yarın ya da Salı günü paket açıklanacak”
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“BAKANLAR KURULU, 7 SÖZLEŞMELİ DOKTOR İÇİN YARIN KARAR ÜRETMİŞ OLACAK”

“TEST SAYISI 3 BİNDEN FAZLA OLACAK”

“BİZİM TEK KURTULUŞUMUZ AŞI”

Başbakan Ersan Saner, kapanmanın yarattığı ekonomik sıkıntıların çözümü için yarın ya da salı günü bir paket açıklanacağını söyledi.
Saner, Bakanlar Kurulu’nun 7 sözleşmeli doktor istihdamı için yarın karar üreteceğini de açıkladı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner, Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Haber Kıbrıs Web TV’deki programa telefonla bağlanarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Başbakan Saner, kapanmanın yarattığı ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında Pazartesi ya da Salı günü bir paket açıklanacağını söyledi.

Sağlıkla birlikte ekonomik aktivitelerin paralel götürülmesi gerektiğini kaydeden Başbakan Saner, Cuma günü tüm bakanlar ve müsteşarları ile birlikte çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak ekonomiye yapılacak katkıları görüştüklerini söyledi.

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Bakanlık bürokratlarının yapılan çalışmayı tamamlama aşamasına getirdiklerini vurgulayan Başbakan Saner, bir kaç gün içinde hazırlanan ekonomik paketi açıklayacaklarını da belirtti. 

Başbakan Saner, dün akşam meydana gelen ve ülke genelini etkisi altına alan sağanak yağış ile fırtınada ağır hasarlar oluşan bölgelere geçmiş olsun dileklerini de iletti. Başbakan Saner, artan Covid 19 vakaları ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, ülkedeki en büyük problemlerden birinin temaslıya ulaşmak olduğunun altını çizdi. 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yetkileri çerçevesinde ülkedeki bulaş anında nasıl düzenlemeler yapılması hususunda istişare içerisinde olduklarına dikkat çeken Başbakan Saner, mevcut kararların, bürokratlarla birlikte alındığını belirtti.
En önemli olgulardan birinin sağlık olduğunun da altını çizen Başbakan Saner, sağlığın yanı sıra ekonomiyi de ayakta tutmak zorunda olduklarını belirterek, “Kimse merak etmesin, hükümetimizin çalışmaları devam ediyor. Yarın veya diğer gün, tamamlanan çalışmaları halkımız ile şeffaf bir şekilde paylaşacağım” dedi.
Ülkenin içerisinde bulunduğu koşullar neticesinde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakan Ali Pilli ile herhangi bir problem yaşanmadığının da altını çizen Başbakan Saner, “Bizim birbirimizi anlamama gibi bir problemimiz yok. Bilgi paylaşımın en yüksek nokta da olması gerektiğine inanıyorum ve öyle olduğu için bir problem yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.
YARIN 7 SÖZLEŞMELİ DOKTOR İSTİHDAMI İÇİN KARAR ALINACAK
Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) temsilcileriyle dün gerçekleştirdiği toplantıya da değinerek, çok kapsamlı bir toplantı olduğunu ve yarın itibariyle Bakanlar Kurulu’nun 7 sözleşmeli doktor hakkında gerekli kararları üretmiş olacağını da vurguladı. 

MUHALEFETLE SALI TOPLANTI YAPILACAK

Muhalefet partileri ile Salı günü bir toplantı gerçekleştireceklerini de belirten Başbakan Saner, toplantının bir bilgilendirme toplantısı olacağını ve muhalefet partilerine talep ettikleri bilgilerin de verileceğini aktardı. 
Artan koronavirüs vakalarına da işaret eden Başbakan Ersan Saner, test sayılarında da bir artış olacağını kaydetti ve test sayısının 3 binden aşağı düşmeyeceğini, bu sayının üzerinde olacağını kaydetti. 

“TEK KURTULUŞUMUZ AŞI”

Başbakan Ersan Saner, “bizim tek kurtuluşumuz vardır o da ‘aşı” ifadelerini kullanarak, aşılama kampanyasının devam edeceğini söyledi.
Tüm dünyada aşıya ulaşmada sıkıntı olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, Türkiye ile bu konuda yapılmış bir protokol olmamasına rağmen Türkiye’nin aşıların tedarikini sağladıkça KKTC’ye göndermekte olduğunu, bu nedenle de başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a  bu konuda gösterdikleri hassasiyet için de özellikle teşekkürlerini iletti ve aşıların peyderpey geleceğini  belirtti.

Şu anda bir tarih veremeyeceğini aktaran Başbakan Saner, Türkiye yetkilileri ile iletişim içinde olunduğunu, bu konuda görüşmelerin de devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde aşının tekrar gelmesinin beklendiğini yineledi.

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Son Güncelleme: 31.01.2021 17:35
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin EkmekçiBaşbakan Ersan Saner
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