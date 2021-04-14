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Saner ve Canaltay Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi

Başbakan Ersan Saner ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Çayırova-İskele çift şerit yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:15
Saner ve Canaltay Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi
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Bakan Resmiye Canaltay, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karpaz Bölgesinin hak ettiği yola kavuşacağını vurgulayan Canaltay, yapılan çift şerit yolun pandemi sonrası ülke turizmine de artı değer katacağına vurgu yaptı.

Başbakan Ersan Saner de, hükümete geldikten sonra Anavatan Türkiye ile imzalanan protokoller gereği yol yapım çalışmalarına hız verildiğini ifade ederek, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.

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16 kilometrelik yolun ilk etapta 9 kilometrelik bölümünün tek şerit olarak hizmete açılacağını ardından da tamamlanarak diğer şeridin hizmete gireceğini belirten Saner, 2021 yılı içinde daha önce temelleri atılan diğer yollarda da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin  hükümet ortaklarıyla birlikte yaptığı icraatların gözler önünde olduğunu vurgulayan Saner, “bu icraatları halkla buluşturmak adına hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı var” dedi.

       

              

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Son Güncelleme: 14.04.2021 14:43
Anahtar Kelimeler:
Çayırovaİskele çift şeritResmiye CanaltayErsan Saner
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