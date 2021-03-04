Saner ve Arıklı yangının ardından St. Hilarion Kalesi’nde incelemelerde bulundu

Başbakan Ersan Saner ile Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında zarar gören St. Hilarion Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

Saner ve Arıklı zarar gören bölümlerin en kısa zamanda eski haline getirilmesi için hükümetin harekete geçtiğini söyledi.

Başbakan Saner, yaşananların üzüntü verici olduğunu belirterek, en önemli tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi.

Yangından zarar gören bölümün tarihi dokuya uygun olarak tekrardan düzenlenip hizmete açılmasının hükümetin elzem görevli olduğunu söyleyen Başbakan Saner, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bu konuda çalışma başlattığını kaydetti.

Tarihi özellikleri ve bu yönüyle önemli turistik bir destinasyon olan kalenin, KKTC'nin, dünyayla rekabet üstü bir değeri olduğunu dile getiren Saner, bu tarihi mekanın korunup kollanmasının çok önemli bir görev olduğunu vurguladı.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da tarihi öneme sahip St. Hilarion kalesinde kafe bölümünün yangınla tamamen yanması çok üzücü olduğunu belirterek, devlet olarak bu bölümün eski haline getirilerek turizm sezonuna yetiştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun konuyla ilgili kendilerine bilgi verdiğini dile getiren Arıklı, böyle üzücü bir olayın bir daha yaşanmamasını diledi.