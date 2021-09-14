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Saner: “Uzaktan gazel okumak kolay”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “CTP ve HP’nin salgın sürecinde hükümete girip halka hizmet etmekten kaçtıklarını” savunarak “Uzaktan gazel okumak kolay.

14 Eylül 2021 Salı 19:00
Saner: “Uzaktan gazel okumak kolay”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “CTP ve HP’nin salgın sürecinde hükümete girip halka hizmet etmekten kaçtıklarını” savunarak “Uzaktan gazel okumak kolay. Niye kendilerine yaptığımız icraat hükümeti önerilerini reddettiler? Çünkü zorlukları biliyorlardı ve ellerini taşın alına sokmak istemdiler. Ama biz ateşten gömleği giydik ve Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile zor günleri aşmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

“UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu’nun kendisine atanmış Başbakan demesinin aslında UBP’ye bir saldırı olduğunu” ifade eden Ersan Saner, “Madem ki konuşuyor o zaman beni kim atamış onu da açıklasın…Kimi hedef alıyor? Doğru ne ise çıksın söylesin… Konuşursam deprem olur diyor. Çıksın konuşsun” ifadelerini kullandı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Başbakan Saner bir internet haber televizyonunda soruları yanıtladı.

HÜKÜMET ÇALIŞMALARI

Pandemi şartları ile boğuşurken, kısa zamanda aşı sağlama, altyapı, karayolları ve eğitim alanında önemli ilerleme sağladıklarını kaydeden Saner, “her fırsatta hükümetten kaçmayı görev edinen” muhalefetin eleştirilerini yine de normal karşıladığını söyledi.

Saner, “Başbakanlık görevi aldığım zaman 30 üyeli geniş tabanlı bir hükümet kurmak istedim. CTP ve HP ile görüştüm. Ellerini taşın altına koymadılar. Sorumluluktan kaçtılar. Keşke sorumluluk alsalardı… Şimdi de ne varsa eleştiriyorlar. Uzaktan gazel okumak kolay. Dört yıl önce okul açılırken kitap dağıtamadılar. Şimdi pandemi üzerinden eleştiriyorlar. Yeni okullarla eğitime başladık. Elbette eksiklik olacak. Takip ediyoruz. İzliyoruz. Düzeltiyoruz. Onlar konuşacak, biz çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız hangi dönemlerde bu ülkeye hizmet geldiğini çok iyi biliyor” diye konuştu.

“ERHÜRMAN HÜKÜMETTE OLMAK İSTEMEDİ”

“İlerde CTP ile hükümet kurmak ister misiniz?” şeklinde soru üzerine Saner, “Görev aldığımda, samimi olarak ilk Tufan Hoca’ya gittik. Daha sonra görev Tufan Erhürman’a verildi. Tufan Erhürman neden hükümeti kurmadı? Kendisinin yönetim kabiliyeti varsa kursaydı. Kurmadı değil. Tufan Erhürman Covid-19 döneminde hükümeti kurmak istemedi” ifadelerini kullandı.

Arpanın ilk kez peşin alındığını, kendi dönemlerinde bugüne kadar bir damla sütün sokaklara dökülmediğini belirten Saner, özel sektöre desteğin süreceğini, kamuya yükümlülüklerin yerine getirilmekte olduğunu ifade etti.

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Saner, aşılanma konusundaki hassasiyetini yineledi; herkese aşı olma çağrısını yayın aracılığı ile bir kez daha paylaştı.

“MECBUR OLMADIKÇA KAPANMA İSTEMİYORUZ”

Başbakan Saner, “Mecbur olmadıkça, kapanma istemediğimizi söyledik. Bu konuda bizler üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Vatandaşlarımız da aşılanarak, bu sürecin atlatılmasına daha çok destek olabilir” dedi.

“KURULTAY İÇİN UZLAŞTIK AMA UZLAŞMAYA UYMADILAR”

“UBP Kurultayı bu Covid ortamında nasıl tek merkezde olacak?” sorusu üzerine de Saner, şunları söyledi:

“İşte bu neden biz 6 ilçede oy verme gerekir demiştik. Arkadaşlarım 6 ilçede Kurultay yapmamın sebebinin kendime avantaj olduğunu düşünüyor. Kurultay seçimlerinin 6 ilçede yapılmasının nedeni Covid-19 süreci ile alakalıydı. Covid-19 sürecinden dolayı kurultay seçimlerinin 6 ilçede olması için tüzüğün değiştirilmesi yönünde çağrıda bulunduk. Cumhurbaşkanı huzurunda toplantı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı da 6 ilçe içime sinmedi, en azından 2 ilçede yapılabilir dedi. El sıkıştık. Uzlaşıda evet diyen arkadaşlar, Parti Meclisi’nde hayır dedi. Kendi içimizde verdiğimiz sözlere uymayacaksak toplum karşısında yerine getirilmesi gereken düşünceler tartışma konusu haline dönüşecektir.”

Kurultayda komitenin onay verdiği tüm üyelerin oy kullanacağına işaret eden Saner, yeni üyelere kimsenin itiraz etmediğini hatırlattı.

“İDDİALARINI ORTAYA KOYSUNLAR”

Bir soru üzerine Saner, “Bazı arkadaşlar bir tane laf söyleyecek. Sonra herkes unutacak diye sallayacak da size kimse hesap sormayacak… Böyle bir şey yok.  İddialarınızı tek tek ortaya koyacaksınız, açıklayacaksınız. Ersan Saner başkan adayı değildi ki atanmış başbakan olsun. UBP’de yıllardır Genel Sekreter, Genel Başkan yerine göreve devam eder diye bir gelenek vardır. Bu arkadaşlar çok istiyor diye ben feragat ettim. Kurultayda aday olanlar ikinci turda çekildi. Faiz Bey bunları anlatırsa deprem olacakmış. Madem anlatsın! Ben çekilme nedenini bilmiyorum. Kendisi anlatsın. Faiz Bey benim atandığımı iddia ediyorsa, bunu da nereden bildiğini açıklasın. Madem ki konuşuyor o zaman beni kim atamış onu da açıklasın…Kimi hedef alıyor? Doğru ne ise çıksın söylesin…Konuşursam deprem olur diyor. Çıksın konuşsun.”

“CUMHURBAŞKANI İLE BİRLİKTE İKİ DEVLET SAVUNULUYOR”

Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye ile birlikte iki eşit egemen devlet görüşüne tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 14.09.2021 20:33
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