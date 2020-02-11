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Saner: “UBP’nin Tek Hedefi Cumhurbaşkanlığını Almak”

UBP GENEL SEKRETERİ SANER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE DEĞİNDİ

Saner: “UBP’nin Tek Hedefi Cumhurbaşkanlığını Almak”

UBP GENEL SEKRETERİ SANER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE DEĞİNDİ

11 Şubat 2020 Salı 17:31
Saner: “UBP’nin Tek Hedefi Cumhurbaşkanlığını Almak”

UBP GENEL SEKRETERİ SANER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE DEĞİNDİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının ilk turda birinci olarak çıkacağına olan inancını belirtti. 
Saner, “UBP’nin tek hedefi Cumhurbaşkanlığını almak” şeklinde konuştu.
UBP’den yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Ersan Saner, BRT’de katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.
“ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN TEMELİ RUMLARIN KIBRISLI TÜRKLERLE BİR ŞEY PAYLAŞMAK İSTEMEMESİ”
Saner, Kıbrıs meselesinin çözümsüzlüğünün temelinin Rumların Kıbrıslı Türklerle bir şey paylaşmak istememesinden kaynaklandığını belirtti. 
Rumların tek hedeflerinin adayı Yunanistan’a bağlamak olduğunu söyleyen Saner, şöyle devam etti: 
“Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda federasyon olarak kuruldu ve Kıbrıslı Türkler silah zoruyla kovuldu. O dönemde BM tarafından alınan kararla Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyetinin tanınması oldu. 1964’te alınan bu karardan dolayı Rumlar yasal Kıbrıs hükümeti olarak cumhuriyetin sahibi olarak görülüyor. Biz federasyon yaşadığımız dönemde, ölümle burun buruna yaşadık. Biz de federasyon için görüşmelere oturacağız. Ancak farkımız şu; 52 yıldır çözümsüzlüğü yaşatan Güney Kıbrıs.”
“END GAME, EROĞLU’NUN ORTAYA KOYDUĞU KARARLILIKTIR”
Saner, 11 Şubat belgesine de değindiği programda, Birleşmiş Milletler altında yapılan tüm görüşmelerin federasyon görüşmesi olduğunu hatırlattı ve Anastasiadis’in masaya getirilemediğini, ilk seçildiği tarihte ülkesinde ekonomik zorluk var diye reddettiğini, sonrasında da masaya dönmek için belge istediğini söyledi. 

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11 Şubat belgesinin sonunda ‘end game’ olacağı için imzaladığını da kaydeden Saner, “52 yıldır bugün ve yarın görüşeceksek artık yeter, bir sonun olması lazım. ‘End game’, Eroğlu’nun ortaya koyduğu kararlılıktır. 11 Şubat belgesi bundan dolayı imzalandı. UBP bu anlaşmayı duruş koyarak imzaladı, yine aynı noktadayız. ‘End game’i oynayacağız. Bir federasyona gideceksek egemenlik halklara ait olacak. Herhangi ters bir yaklaşım gerçekleşecek olursa Kıbrıs Türk Halkı bir 50 yıl da harcamasın.” ifadelerine yer verdi.
“TOPLANTILARIMIZ MİTİNG HAVASINDA GEÇİYOR”
Seçim hazırlıkları ile ilgili de açıklama yapan Ersan Saner, seçim kampanyasını Genel Merkez ve Genel Sekreterliğin yürüttüğünü söyledi. 
“Dolayısıyla bakan arkadaşlar görevinin başında” diyen Saner, kitle toplantılarına değindi. 
Saner, “ Sayın Başkanımızın ilanından önce gezilerimiz vardı. Burada Cumhurbaşkan adayımızın üyelerimizle buluşması için başlattığımız toplantılarımız miting havasına dönüştü” diyerek, “Bu, partimize ve partililerimize güven sağladı. Şu anda da Genel Sekreterlik olarak seçimin en ince ayrıntılarına kadar ince eleyip sık dokuyoruz. UBP’nin tek hedefi Cumhurbaşkanlığını almak” şeklinde konuştu.
“HALKIMIZ İKİNCİYİ BELİRLEYECEK”
Ulusal Birlik Partisi’nin adayının ilk turda birinci olarak çıkacağı inancını vurgulayan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına atıfta bulunarak, “ikinci tura kim kalır telaşından ki Akıncı bu açıklamayı yaptı. Solda ikinci adayın kim olacağı tartışılıyor. Soldaki rakibimizi halkımız bizim için belirleyecek. Bu seçim sürecinin demokratik biçimde geçmesini diliyorum” dedi.
Saner, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu açıklamaları seçim korkusuyla yaptığını iddia ederek, “Sol yelpazedeki rakiplerine fark atmaya çalışırken yaralar açmamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 20:42
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