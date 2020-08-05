Saner: “UBP KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istemektedir”

UBP GENEL SEKRETERİ SANER BAŞBAKAN VE UBP GENEL BAŞKANI TATAR’IN TÜRKİYE ZİYARETİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

“TATAR DAVET ÜZERİNE ANKARA’YA GİTTİ…KOVİD-19 VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI DEĞERLENDİRİLDİ”

“UBP KKTC HALKININ İRADESİNİN DIŞTAN MÜDAHALESİZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE YANSIMASINI İSTEMEKTEDİR”

“UBP CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINA GENEL BAŞKANI İLE GİRECEK”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, “UBP’nin KKTC halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istediğini, bunun dışındaki iddiaların UBP’yle bağdaştırılmaya çalışılmasının boşuna gayret olduğunu” söyledi.

Saner, KKTC Meclisi’nde temsilcisi bulunan tüm partilerin bir Cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu, UBP’nin de bu yarışa Parti Meclisi’nin 18 Ocak tarihinde oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Genel Başkanı ile gireceğini ifade etti.

Saner, “Bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isteriz ki, UBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istemektedir.” dedi.

“KKTC’NİN VARLIĞINA YÖNELİK MÜDAHALE SİYASİ OLARAK EN FAZLA MÜCADELE ETTİĞİMİZ KONULARIN BAŞINDA GELİR”

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Saner, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Tatar’ın Türkiye ziyaretini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

Saner, “UBP için KKTC’nin, Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik bir devlet olarak yaşaması ve yücelmesi esastır. KKTC’nin varlığına yönelik olarak yapılan her türlü müdahale ve saldırı bizim siyasi olarak en fazla mücadele ettiğimiz, karşı çıktığımız konuların başında gelir.” ifadelerini kullandı.

Saner, bu müdahalelerin, saldırıların en büyüğünün ise, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesi ile ilan edilen KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri almasının engellenmesi için BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve AB tarafından yapıldığını belirtti.

UBP Genel Sekreteri Saner, Rum siyasilerin iktidarı ve muhalefeti ile KKTC’nin seçimleri için ne düşündükleri, ne yapma gayreti içinde olduklarının açıklamalarından anlaşıldığını kaydetti.

“TATAR DAVET ÜZERİNE ANKARA’YA GİTTİ…KOVİD-19 VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI DEĞERLENDİRİLDİ”



Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Başbakanımız Sayın Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan kendisi ve Sayın Başbakan Yardımcısı’na Kovid-19’la mücadele ışığında Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının uygulamasının değerlendirilmesi için yapılan toplantı daveti üzerine Ankara’yı ziyaret etmiştir.Sayın Fuat Oktay’la, Başbakanımız arasındaki görüşmeye, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da katılmış ve toplantıda ekonomik konularla Kıbrıs konusundaki gelişmeler üzerinde durulmuştur.Nitekim bu ziyaret sonrasında yapılan açıklamada, Mali ve İktisadi İşbirliği protokolünün uygulanmasına ivme kazandırılacağı, Türkiye’nin KKTC’ye destek ve katkılarının devam edeceği, bu yıl sonuna dek 100 yataklı ileri teknoloji ile donatılmış bir pandemi hastanesinin yapılacağı, Anamur-Geçitköy hattının onarılarak Eylül’den itibaren yeniden KKTC’ye su verileceği, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarının korunması konusundaki ortak kararlılığın devam ettiği, kapalı Maraş’ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varıldığı vurgulanmıştır.İnanıyoruz ki, KKTC her bireyi, gerçekleşen bu görüşme ile açıklananların ülkemiz için taşıdığı önemin farkındadır.”Saner, UBP için Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güven içinde geleceğe ulaşması için Anavatan Türkiye ile birlikte yürümenin esas olduğunu belirterek, “Biz hep bunu vurgulayarak, halkımızdan destek alarak bugünlere geldik. Bundan sonra da halkımızla, Türkiye ile birlikte yolumuza devam edeceğiz.”Saner Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik şu değerlendirmede bulundu:“Bu vesile ile şu konuya da açıklık getirmekte fayda görüyorum: Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı’nın yanı sıra başka parti başkanlarına davet yapmış, Ankara’da bir takım görüşmeler gerçekleştirilmiş olsa da Ulusal Birlik Partisi’nin tutumu dün bu toplantının gerçekleşmesi öncesinde yaptığım açıklamada da ifade ettiğim üzere nettir.KKTC Meclisi’nde temsilcisi bulunan tüm partilerin bir Cumhurbaşkanı adayı vardır ve Ulusal Birlik Partisi de bu yarışa Parti Meclisi’nin 18 Ocak 2020 tarihinde oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Genel Başkanı ile girecektir.Bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isteriz ki, UBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının iradesinin dıştan müdahalesiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansımasını istemektedir.”Saner, “UBP, halkımızın, egemenliğine, güvenliğine, ülkesine sahip çıkacağına ve seçimi kazanacağına güvenmektedir. Hodri meydan.” ifadelerini de kullandı.