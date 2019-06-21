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Saner: “UBP adayının olmadığı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünmüyorum. Mutlak surette bir adayı olacak”

Saner: “UBP adayının olmadığı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünmüyorum. Mutlak surette bir adayı olacak”

21 Haziran 2019 Cuma 17:01
Saner: “UBP adayının olmadığı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünmüyorum. Mutlak surette bir adayı olacak”

“UBP TABANI KENDİNE HİZMET VEREN HERKESİ KUCAKLAMAYA, HİZMET VERMEYENİ DE UZAKLAŞTIRMAYA MEYİLLİDİR”

“BİLGİ, TECRÜBE VE DENEYİMLERİNİ PARTİ İÇİN KULLANMAK, UBP’Yİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ADAY OLDUM. OMZUMDAKİ YÜKÜN AĞIRLIĞINI BİLİYORUM”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP’nin adayının olmadığı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünmediğini kaydederek, “Mutlak surette bir aday olacak” dedi.

Saner, “UBP tabanı kendine hizmet veren herkesi kucaklamaya, hizmet vermeyeni de uzaklaştırmaya meyillidir” açıklamasında da bulundu.

Bilgi, tecrübe ve deneyimlerini parti için kullanmak, UBP’yi daha ileriye taşımak için genel sekreter adayı olduğunu da söyleyen Saner,“Omzumdaki yükün ağırlığını biliyorum” dedi.

“OMZUMDAKİ YÜKÜN AĞIRLIĞINI BİLİYORUM”

Partiden verilen bilgiye göre, Saner, Genç TV’de katıldığı televizyon programında gündeme ve genel sekreterlik seçimine dair soruları yanıtladı.

Saner, demokratik bir genel sekreterlik seçimi yaşandığını, kazananın UBP olacağını söylediklerini, nitekim öyle olduğunu belirtti.

Saner,  diğer aday Kutlu Evren ile mesajlarının bu çerçevede aynı olduğunu da kaydetti.

Ersan Saner, bilgi, tecrübe ve deneyimlerini parti için kullanmak, UBP’yi daha ileriye taşımak için aday olduğunu da söyleyerek, “Omzumdaki yükün ağırlığını biliyorum” dedi.

“ELEŞTİRİRKEN BİRAZ DA SİZ NE YAPTINIZ, ONA BAKACAKSINIZ”

Saner, eleştirileri de yanıtladığı konuşmasında şunları belirtti:

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“Bir şey yapmadığınızda mazeret üretme lüksünüz de yok. Hangi yol ne zaman yapıldı, rakamlar bizde var. Bakınca neler yaptığımızı görebilirsiniz. Sosyal sigortalar borç içindeydi, şu anda mevduatı var. Borç içinde olan bir kurumu, mevduatı olan bir kurum haline getirirseniz, bir şey yapmışsınızdır demektir. Eleştirirken biraz da siz ne yaptınız, ona bakacaksınız. Bu ülkede ortalama hükümet ömrü 18 aydır… Bir şey yapamadığınızda şikayet mi edeceksiniz?”

“UBP’Lİ VEKİLLERİN HİÇBİRİ BU KONUNUN ÖRT BAS EDİLMESİ İÇİN UĞRAŞMIYOR”

Dokunulmazlıklarla ilgili bir soru üzerine UBP Genel Sekreteri Saner, “Yolsuzluk yapan her kimse  hesabını vermelidir. Bu milletvekiliyse dokunulmazlığı kaldırılır, işlem yapılır. UBP’li vekillerin hiçbiri bu konunun ört bas edilmesi için uğraşmıyor” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin haziran sonu tatile gireceğini, komitelerin çalışmayacağını,1 Ekime kadar da bir çalışma yapılmasının mümkün olmadığını belirten Saner, UBP’nin sürekli bu konuyla ilgili gündemde tutulmasını eleştirdi.

Saner, “Meclis tatile girince komiteler çalışmaz. Dolayısıyla, komiteler çalışmayacaksa UBP’nin eski genel başkanını aslı astarı olup olmadığı belli olmayan konularla ilgili hemen komiteye götürmek istemek ne demektir?” ifadelerine yer verdi.

“YA TARAFLAR AYRILACAK, YA DA İMZALAR ATILACAK”

Kıbrıs meselesi ve Maraş konusunda da konuşan Saner, “Kıbrıs sorununun canlanmasının sebebi  bölgedeki doğal gaz rezervleridir” dedi.

Saner, şöyle devam etti:

“Rumların, Türkleri kendilerine ortak olarak görmemesinden dolayı bu günlere geldik. BM’nin tek çözülmeyen konusu Kıbrıs sorundur.  50 küsur yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. 50 senedir konuşulan kelimeleri 50 bin kere konuşmuşlardır. Artık sona gelindi, Anavatan Türkiye de büyük açılım yaptı. Masanın bir şekilde ortadan kalkması lazım... Ya taraflar ayrılacak, ya da imzalar atılacak. Güney Kıbrıs ‘siyasi olarak bir şey paylaşmak istemiyorum’ diyor. Hiçbir şeyi kabul etmiyor, peki sen kimsin?”

Saner, şöyle devam etti:

“Geçmişte, Mağusa’da, Rum askerlerinin ‘Yaşasın Enosis’ dediklerini hatırlıyorum. Bunları yaşadım. Maraş açıktı ancak biz gidemiyorduk. Gidenler korkarak gidiyordu. Şu an özgürlüğümüz yerinde, dilediğimiz saat istediğimiz yere gidebiliyoruz… Görüşmelerin ucu kapalı olması lazım. Görüşümüz net, bu yolda yürümeye devam edeceğiz.”

“UBP’NİN ADAYININ OLMADIĞI BİR SEÇİM DÜŞÜNMÜYORUM”

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruya yönelik Saner, “UBP’nin adayının olmadığı bir seçim düşünmüyorum. Rahmetli Denktaş’ı zamanında destekledik. UBP’nin mutlak surette bir adayı olacak. UBP tabanı kendine hizmet veren herkesi kucaklamaya, hizmet vermeyeni de uzaklaştırmaya meyillidir” dedi.

Son Güncelleme: 21.06.2019 20:05
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