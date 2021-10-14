SANER: “KURULTAY SONRASI, ARALIK AYI SONU, OCAK AYI BAŞI BİR SEÇİME GİDEBİLİRİZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Tuzla'da vatandaş ve partililerle bir araya geldi.

Ersan Saner’in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geniş katılımın olduğu gecede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da hazır bulundu.

Kalabalığa hitap eden Saner, yoğun katılım ve sıcak konukseverlik için herkese teşekkür etti.

Hükümetin istifası sonrası Cumhurbaşkanı'nın bir değerlendirme yaparak, gerekli kararı kısa zamanda vereceğini belirten Saner, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

UBP'nin başını çektiği son hükümetin, mevcut şartlar içinde ortaya koyduğu performansın, halkın büyük kesiminin takdiri aldığını görmekten mutlu olduklarını söyleyen Saner, “Tek başımıza iktidar bizim için artık kapıda... Kurultay sonrası, Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz. Seçime gidelim. Tek başımıza yeni hükümeti üstlenelim ve ülkemize yeni bir gelecek sağlayalım” diye konuştu.