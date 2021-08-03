Saner: “Türkiye’ye yangınlarla mücadeleye etkin destek için ekip gönderiyoruz”

Saner, Türkiye’ye gönderilecek yardım ekibiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Saner açıklamasında, şunları kaydetti:
Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiyemizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerimizden oluşturduğumuz heyetimiz araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevkedilecektir.