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Saner: “Türkiye’ye yangınlarla mücadeleye etkin destek için ekip gönderiyoruz”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerinden oluşturulan heyetin araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye’ye gideceğini belirtti.

03 Ağustos 2021 Salı 20:15
Saner: “Türkiye’ye yangınlarla mücadeleye etkin destek için ekip gönderiyoruz”

Saner, Türkiye’ye gönderilecek yardım ekibiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Saner açıklamasında, şunları kaydetti:

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“Anavatan Türkiyemizin farklı noktalarında korkutucu boyutlara varan orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere KKTC olarak Anavatan Türkiyemize ekip gönderiyoruz. Personel, araç ve ekipmanlar yarın yola çıkacaklardır.

Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiyemizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerimizden oluşturduğumuz heyetimiz  araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevkedilecektir.

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Son Güncelleme: 04.08.2021 01:30
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