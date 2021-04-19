banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sadece çok yazık diyecek gücüm var!
Sadece çok yazık diyecek gücüm...
Laiklik dinsizlik değildir?
Laiklik dinsizlik değildir?
Bu kadarını hak etmedik!
Bu kadarını hak etmedik!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili açıklamalara müdahale etmeli!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili...
banner376

Saner: Türkiye’den bu geceyarısından sonra 40 bin doz aşı gelecek

Başbakan Ersan Saner, bu geceyarısndan sonra Türkiye’den 40 bin doz aşı daha geleceğini belirtti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 23:45
Saner: Türkiye’den bu geceyarısından sonra 40 bin doz aşı gelecek
banner337

Başbakan Ersan Saner, bu geceyarısndan sonra Türkiye’den 40 bin doz aşı daha geleceğini belirtti.

Saner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm dünyayı derinden sarsan Covid 19 salgininda mucadelemizi siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Yarın (bu akşam gece yarısından sonra) Anavatan Türkiye’den 40 bin Sinovac  aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

banner341
Başbakan Saner, bununla birlikte herkesin kurallara ve kısıtlamalara uymasını istedi.  Saner, “Daha önce başardık, yine hep birlikte  başaracağız” dedi.

Türkiye daha önce KKTC’ye toplam 100 bin Sinovac aşı göndermişti.

banner360
Son Güncelleme: 20.04.2021 00:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 55 'i yerel olan 67 yeni vaka
KKTC'de 55 'i yerel olan 67 yeni vaka
Bu Memleket Bizim Platformu federal çözüm çağrısında bulundu
Bu Memleket Bizim Platformu federal çözüm çağrısında bulundu
Saner: Derdimiz koltuk değil!
Saner: Derdimiz koltuk değil!
Bakan Üstel, Tıp-İş Yönetim Kurulu’nu kabul etti…
Bakan Üstel, Tıp-İş Yönetim Kurulu’nu kabul etti…
Işık: “Devlet teziyle bir sonuca ulaşılmasını değil, KKTC’nin tescil talebinin dile getirilmesini bekliyoruz”
Işık: “Devlet teziyle bir sonuca ulaşılmasını değil, KKTC’nin tescil talebinin dile getirilmesini bekliyoruz”
Muhalefet Partileri, Meclis Genel Kurulu’nun toplanmamasını değerlendirdi
Muhalefet Partileri, Meclis Genel Kurulu’nun toplanmamasını değerlendirdi
Arıklı: Bu işlemi Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.
Arıklı: Bu işlemi Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.
Fikri Ataoğlu: "Kapalı turizm modeli bu dönemde en güvenli sistem"
Fikri Ataoğlu: "Kapalı turizm modeli bu dönemde en güvenli sistem"
Korkularımız azalıyor
Korkularımız azalıyor
Ombudsman, Temmuz-Aralık 32. Dönem Raporu’nu yayımladı
Ombudsman, Temmuz-Aralık 32. Dönem Raporu’nu yayımladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim