Saner: Türkiye’den bu geceyarısından sonra 40 bin doz aşı gelecek

Başbakan Ersan Saner, bu geceyarısndan sonra Türkiye’den 40 bin doz aşı daha geleceğini belirtti.

Saner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm dünyayı derinden sarsan Covid 19 salgininda mucadelemizi siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Yarın (bu akşam gece yarısından sonra) Anavatan Türkiye’den 40 bin Sinovac aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, bununla birlikte herkesin kurallara ve kısıtlamalara uymasını istedi. Saner, “Daha önce başardık, yine hep birlikte başaracağız” dedi.

Türkiye daha önce KKTC’ye toplam 100 bin Sinovac aşı göndermişti.