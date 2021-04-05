Saner: “Türkiye’den 40 bin doz aşı bekliyoruz”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (3)

OĞUZ: “EKONOMİK PROTOKOLLE İLGİLİ SON ONAYI BEKLİYORUZ”

ERHÜRMAN: “HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİ DURDURMAK HEM İNSANLARA HEM PİYASAYA HEM DE MALİYEYE ZARAR VERECEK”

ÖZYİĞİT: “FİYATLAR KATLANIYOR, SİZLER HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİ DONDURMAKLA MEŞGULSÜNÜZ”

ÖZERSAY: “HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİN DURDURULMASINDA USUL OLARAK İZLENEN YOL YARGIYA TAKILACAK”

İNCİRLİ: “KUZEY KIBRIS’TA BULAŞ RİSKİ ‘TURUNCU’ İLE GÖSTERİLİYOR”

Başbakan Ersan Saner, bu haftalarda Türkiye’den 40 bin doz aşı beklediklerini söyledi. Saner, aşıların geliş tarihi ile ilgili bir taahhüt olduğunu ancak herhangi bir aksilik ihtimaline karşı bu tarihi şu an açıklamak istemediğini belirtti.

Elektronik bileklik uygulaması ile gerekli anlaşmanın bu hafta imzalanacağı bilgisini veren Saner, bu uygulamanın hem ekonomik anlamda artı getireceğine hem de bulaşın kontrole alınmasında fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Saner, bugüne kadar 10 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a geldiğini aktararak, bunun da daralan ekonomideki önemine işaret etti.

Meclis Genel Kurulu’nda, İç Tüzüğün 63. maddesi uyarınca söz alan milletvekilleri koronavirüs, hayat pahalılığı ödeneği ve ekonomi konularında konuşmalar yaptı.

ÖZYİĞİT

“Pandemi ve ekonomik gelişmeler” konulu konuşma yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüs vaka sayılarının yeniden 40’lara tırmandığını kaydederek, açılırken kontrolü elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı.

“Türkiye’den aşı gelecekti, ne oldu?” diye soran Özyiğit, kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesini ancak 12’nci sınıf öğretmenlerinin de aşılanması gerektiğini ifade etti.

Bugün EL-SEN’in eylemi, TIP-İŞ ile Sivil Havacılık’ta örgütlü sendikaları grevde olduğunu ve Perşembe günü ise sendikaların ülke genelinde grev yaparak Meclis önünde de eyleme gideceğini hatırlatan Özyiğit, bir şeylerin ters gittiğini ve ülkenin iyi yönetilmediğini savundu.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün “torbalarla para gelecekmiş gibi” yansıtıldığını ifade eden Özyiğit, “Bakan Merkez Bankası’ndan avans alıyor. Fiyatlar katlanıyor, sizler hayat pahalılığı ödeneğini dondurmakla meşgulsünüz. Bu nasıl bir anlayıştır?” diye sordu.

“Türkiye’den para gelecek mi?” sorusunu da yönelten Özyiğit, hükümeti örgütler ve muhalefetle görüşerek ortak akılla hareket etmeye çağırdı.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “derinleşen ekonomik kriz ve aşı” konulu konuşmasında, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması kararının hem usul hem de içerik bakımından hatalı olduğunu ifade ederek, usul olarak izlenen yolun yargıya takılacağı görüşünü belirtti.

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığını ifade eden Özersay, bu durumda HP ödeneğinin durdurulma kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

HP ödeneğinin durdurulma gerekçesini soran Özersay, “Maaşları ödemek için mi, yoksa özel sektörü desteklemek için mi?” diye sordu.

Özersay, turizm sektörüne yapılacak katkılarla ilgili de bilgi istedi.

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomi ile ilgili konuşmasında, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya “Türkiye ile imzalanan protokolün karşılığında yapılması gereken yasa çalışmalarına komitelerde muhalefetin engel olduğu” yönünde bir açıklaması olup olmadığını sorarak, Arıklı’yı halkı yanıltmakla suçladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Ekonomik Protokol ile ilgili detaylı bilgi isteyen Erhürman, HP ödeneğinin durdurulması konusuna da değindi.

Erhürman, elektriğe ve akaryakıta zam yapılmasının beklendiği ve dövizin yükseldiği bu dönemde HP’yi durdurmanın ekonomiyi daha da daraltacağını, hem insanlara hem piyasaya hem de maliyeye zarar vereceğini ifade ederek, “Yol tamamen yanlıştır. Bu kararlarınızı bir kez daha gözden geçirin” dedi.

OĞUZ: “HP GEREKLİLİKTEN DURDURULDU”

HP ödeneği ile ilgili eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, HP’nin gereklilikten dolayı durdurulduğunu söyleyerek, geçmiş yıllarda durdurulan hayat pahalılığı ödeneklerini hatırlattı.

Devam eden pandemi sürecinde Hükümetin pandemi ile mücadeledeki giderlerinden bahseden Oğuz, tasarrufa gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Son aylardaki gelir ve giderlerle ilgili detayları paylaşan Oğuz, yapılması gereken ödemelerle ilgili de bilgi verdi.

Ekonomik protokolün imzalandığını ancak henüz işlemeye başlamadığını belirten Oğuz, “Kısa sürede protokol işlemeye başlayacak diye umuyoruz. Ekonomik Protokol ile ilgili son onayı bekliyoruz” dedi.

SANER: “ELEKTRONİK BİLEKLİK İÇİN ANLAŞMA BU HAFTA”

Başbakan Ersan Saner de Meclis kürsüsünden eleştirileri yanıtladı.

Elektronik bileklik uygulaması ile gerekli anlaşmanın bu hafta imzalanacağı bilgisini veren Saner, bu uygulamanın hem ekonomik anlamda artı getireceğine hem de bulaşın kontrole alınmasında fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

10 BİN ÖĞRENCİ GELDİ

Saner, bugüne kadar 10 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a geldiğini aktararak, bunun da daralan ekonomideki önemine işaret etti.

Pandemi ile mücadeleye de değinen Saner, “Bizim bu süreci çok iyi yönettiğimize inanıyorum ki rakamsal olarak diğer ülkelere göre çok iyi durumda olduğumuz da bir realite” dedi.

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması ile ilgili de konuşan Saner, Nisan ayından itibaren yılın ilk üç ayında kesilen hayat pahalılığının ödeneceğini, dört ay için durdurulan hayat pahalılığının ödenmesi için de yıl içinde gereken kararın alınacağını düşündüğünü belirtti.

“Şikayetçi olmak çok kolaydır. Önemli olan icraat ortaya koymaktır” diyen Saner, yapılan ve yapılacak katkılarla ilgili bilgi verdi.

TURİZM FONU’NA 30 MİLYON TL… 40 BİN AŞI…

Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında Turizm Fonu’na en erken zamanda 30 milyon TL’lik kaynak aktarılacağını söyleyen Saner, bu haftalarda Türkiye’den 40 bin doz aşı beklediklerini de ekledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin 40 bin doz aşının ne zaman geleceği ile ilgili bilgi istemesi üzerine Saner, aşıların geliş tarihi ile ilgili bir taahhüt olduğunu ancak herhangi bir aksilik ihtimaline karşı bu tarihi şu an açıklamak istemediğini söyledi.