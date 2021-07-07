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Saner: “Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki desteği Kıbrıs Türk halkını daha da güçlü kılıyor”

07 Temmuz 2021 Çarşamba 21:15
Saner: “Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki desteği Kıbrıs Türk halkını daha da güçlü kılıyor”

TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY BAŞBAKANLIK’TA 
SANER: “DEVLETLER ARASINDA YAPILAN ANLAŞMALAR GEREĞİ KKTC HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA GÜÇLENİYOR, EKONOMİK OLARAK DAHA İLERİ ÜLKELER SEVİYESİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

“BAŞTA MAVİ VATAN OLMAK ÜZERE TÜRK ULUSUNUN HAK VE ÇIKARLARINI KORUMANIN KKTC HÜKÜMETİNİN DE EN ÖNEMLİ GÖREVLERİ ARASINDA”
Başbakan Ersan Saner, devletler arasında yapılan anlaşmalar gereği KKTC’nin her geçen gün biraz daha güçlendiğini, ekonomik olarak daha ileri ülkeler seviyesine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. 
Başbakan Ersan Saner, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki desteğinin Kıbrıs Türk halkını daha da güçlü kıldığını kaydetti. 
Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi. 
Başbakan Saner konuşmasında, Oktay ve beraberindeki heyeti KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TC ve KKTC’nin birlikte hareket ettiği zaman bu coğrafyada yapamayacağı hiç bir şey olmadığını söyledi. 
Başta mavi vatan olmak üzere Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumanın KKTC hükümetinin de en önemli görevleri arasında bulunduğuna işaret eden Başbakan Saner, Anavatan Türkiye ile hareket etmenin Kıbrıs Türk halkının gücüne güç kattığını kaydetti. 
BM çerçevesinde ve 5 artı bir BM görüşmelerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uzlaşmaz tutumunun bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Başbakan Saner, bugüne kadar 4 genel sekreterinin hazırladığı raporun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından reddedildiğine işaret etti. 
Kıbrıs’ta bir işgal sorunu olduğunu ve bu işgal sorunun 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rumlar tarafından tek taraflı olarak işgal edilmesinden kaynaklandığını ifade eden Başbakan Saner, 1974 yılında Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’taki soydaşlarını Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşturmuş olası ve o günden bu yana Kıbrıs’ın hiçbir kesiminde en ufak bir olayın gerçekleşmemesinin bunun en güzel kanıtı olduğunu aktardı. 

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“KIBRIS TÜRKLERİ MEZALİMİ 1963-1974 YILLARI ARASINDA HEP YAŞADI” 
Saner, “Filistin’in de bir anavatanı olsaydı bugün Filistin’de uygulanan mezalim hayat bulmazdı, Kıbrıs Türkleri bu mezalimi 1963-1974 yılları arasında hep yaşamıştır. Bunun hep kötü örnekleri hafızalara kazınmıştır. Ama 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’mizin desteği ile bugünlere geldik” dedi. 
Devletler arasında yapılan anlaşmalar gereği KKTC’nin her geçen gün biraz daha güçlendiğini, ekonomik olarak biraz daha ileri ülkeler seviyesine daha emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki desteğinin Kıbrıs Türk halkını daha da güçlü kıldığını kaydetti. 
Özellikle tüm dünyayı sarsan pandemi döneminde ülkenin en büyük ihtiyacı olan aşı konusunda Türkiye’nin yaptığı yardımlara değinen Başbakan Saner, bugüne kadar 240 bin doz aşı yapıldığına işaret etti. 
TC’nin bu konuda yaptığı yardımların da yadsınamayacağını ifade eden Başbakan Saner, bu konuda Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. 
TC’nin yaptığı diğer yardımlara da değinen Başbakan Saner, Covid desteklerinin birinci paketi ardından ikinci paketinin de alındığını, 90 milyon TL’lik bir hibe programları sayesinde ülkenin her alanında bulunan vatandaşlara bunların aktarıldığını belirtti.
Yapılan tüm yardımların yanı sıra 100 milyon TL’lik yeni bir ihale paketi bulunduğunu ifade eden Başbakan Saner, bu ihale paketinin tüm diğer yatırımlardan ari olduğunu ve paket içinde yeni altyapı projeleri bulunduğunu belirtti.
Tünelden sonraki 4 kilometre, oradan Güzelyurt havzası, oradan da Mesarya ovasına uzanacak su boru ve isale hatları için 100 milyon TL’lik yeni bir ihalenin sağlanmasının da Kıbrıslı Türklere ayrıca bir güç katacağını ifade eden Başbakan Ersan Saner, TC’nin hükümete verdiği bu güçlü desteğin,  halka adına proje üremek adına kendilerini çok güçlü kıldığını söyledi,
E-devlet projesinin kendilerinin de çok önem verdiği ve artık hayat bulmaya başlayan bir proje olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, hayat bulan ve imzalanan 4 projeden biri olan e-kapının tamamlanmasının önemine işaret etti. 
Başbakan Saner 20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi ziyareti sırasında iki bayramın birlikte kutlanacağına dikkat çekerek, bu iki bayramı kutlarken KKTC’de bir çok temelin de atılacağını söyledi. 
Başbakan Saner, TC’ye verdiği destek için sahsı ve hükümeti adına  teşekkür etti. 

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Son Güncelleme: 07.07.2021 21:34
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