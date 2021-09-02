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Saner, Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Gökbilen ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen  ve beraberindeki heyeti kabul etti.

02 Eylül 2021 Perşembe 18:15
Saner, Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Gökbilen ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Saner kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Taekwondo Judo Aikido Federasyonu’nun bir kitle sporu organizasyonu  olduğunu ve gençleri salona topladığını belirtti.

Saner “Büyük ve güzel bir iş başarıyorsunuz. Bize de devlet olarak sizlere ve gençlerimize sahip çıkmak düşer. Gençlik demek gelecek demektir. Gençlerimizi spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsunuz. Sizleri kutlarım” dedi.

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Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de yaptığı konuşmada  Avrasya Taekwondo Merkezi’nin ısıtma soğutma sisteminin Başbakan Ersan Saner’in girişimleriyle ihale edildiğini belirterek bundan dolayı tüm sporcular adına teşekkür etti.

Gökbilen ekim ayı sonunda KKTC’de yapılacak olan uluslararası organizasyon için şu anda 33 ülkeden onay geldiğini belirterek bu organizasyonların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Eyüp Zafer Gökbilen ziyaretin anısına Başbakan Ersan Saner’e el yapımı hediyelik sandık hediye etti.

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Son Güncelleme: 02.09.2021 18:42
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