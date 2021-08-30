Saner: “Suriye’den denize sızan petrolle ilgili kriz masası oluşturduk“

Başbakan Ersan Saner, Suriye’den denize sızan petrolün Türkiye ile iş birliği içinde takip edildiğini ve Başbakanlık’ta bir kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Başbakan Saner, ülkenin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gerekenin yapılacağını belirtti.

Saner’in açıklaması şöyle:

“Suriye’den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi Anavatan Türkiye ile de iş birliği içinde Başbakanlık ilgili tüm Bakanlıklarımız, birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın.”