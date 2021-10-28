Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Hiç çekinmeden yalan söyleyen, bir dediği diğerini tutmayan Sucuoğlu, söz konusu kurgu videoda yer alan kadınla önce görüşmedim dedi ancak kadının mahkemede söylediklerinden sonra görüştüğünü kabul etti. İşin püf noktası budur” dedi. Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu’nun polise ifade vermekten kaçındığını da belirtti.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şahsıma UBP Genel Başkanlığı’nı kazanma olasılığım yüksektir diye düzenlenen gayriahlaki komplonun merkezinde olduğu mahkemede avukatlar tarafından ortaya konulanlarda açıkça görülen Faiz Sucuoğlu benim dün kendisi ile hukuki mücadele yapmak üzere adaylıktan çekildiğimi açıkladıktan sonra suçluluğun telaşı ile kaleme sarıldı.

Tekrar ediyorum; Faiz Sucuoğlu ile hukuki mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim ve komplocuların, yalancıların siyasetimizden temizlenmesi, adaletin yerini bulması için gereken neyse yapacağım.

Kendi parti Genel Başkanı’na özel hayatın gizliliğini ihlal ederek, ailesini hiç düşünmeden bel altı vurmak için çeşitli tezgâhlar içine giren Sucuoğlu’nun ne UBP’ye ne de ülkeye yarar sağlayamayacağı kesindir.

“BİR SÖYLEDİĞİ DİĞERİNİ TUTMUYOR”

Hiç çekinmeden yalan söyleyen, bir dediği diğerini tutmayan Sucuoğlu, söz konusu kurgu videoda yer alan kadınla önce görüşmedim dedi ancak kadının mahkemede söylediklerinden sonra görüştüğünü kabul etti. İşin püf noktası budur.

İşin içinde Faiz Sucuoğlu’nun sözünden çıkmayan, kendisi ile yakın çalışan insanlar vardır.

Sucuoğlu, bana, ‘Sen polise neden başvurmadın?’ diye soruyor. Belli ki gözü karardığından gerçekleri görmekte zorlanıyor. Ben olay meydana geldikten hemen sonra avukatlarımla gerekli değerlendirmeleri yaptım ve polise başvurdum.

İlk ifademden sonra bana ulaşan ek bilgileri de polise aktardım.

Olayın arkasında kesinlikle Faiz Sucuoğlu ve ekibinden insanlar vardır.

Kamuoyuna dün yapmış olduğum açıklamada, adaletin doğru tecellisi adına bir mücadele vereceğimi ve bu nedenle de hiçbir makama talip olmayacağımı söyledim.

Bu bağlamda, polise gerekli ifadeleri verdim. Polise ifade vermesi gereken kim varsa, polis tarafından davet edilmekte ve ifadeleri alınmaktadır.

Dün yapmış olduğum açıklamada, şahsıma yönelik kişilik katliamına dönen operasyonun merkezinde sayın Faiz Sucuoğlu’nun olduğunu vurguladım.

Bunda da ısrarlı olmaya ve hukuk temelli mücadelemde gerekli davaların açılması için adım atmakta olduğumun bilinmesini isterim.

Bu çerçevede, ifade vermesi gereken isimlerden biri de organize bir şekilde işin içerisinde yer alan kişilerle direk teması olan, yemek yediğini itiraf eden sayın Faiz Sucuoğlu’dur.

“ADALET İÇİN KURULTAY SONRASINI BEKLEMEMELİ”

Adaletin tecelli etmesi adına, sayın Sucuoğlu vakit kaybetmeden gidip ifadesini vermelidir.

Bu yönde yapılan çağrılara, ‘Kurultay sonrası ifade vereceğim’ şeklinde yaklaşımı doğru değildir.

Milletvekili olarak adaletin tecelli etmesine katkı sağlaması, bu topluma ve partimize bir borçtur. Bu noktada hiçbirimiz dokunulmazlığımızın arkasına saklanma sorumsuzluğunu sergilememeliyiz. Bu adli makamlara da ciddi bir saygısızlıktır.

Neden kurultay sonrası? Bunu da açıklamak zorundadır.

Kamuoyu önünde bir kez daha kendisini sorumlu davranmaya, adalete yardımcı olmaya, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmeye davet ederim.

Bu ifade, aynı zamanda iddia ettiği gibi doğruysa, kendi suçsuzluğu için de önemlidir. Ben, kendisinin bu komploda aktif bir şekilde yer aldığını biliyorum, adalet kavgamı da her türlü makamdan bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceğim.

Ortada sadece bana şahsıma yönelik kirli bir tezgâh değil, ailemi, UBP’yi, ülkemizi olumsuz şekilde etkileyen çirkin bir davranış vardır.

Bu ülke ve UBP bunu değerlendirecektir.

İnanıyorum ki bu noktada herkes böylesi bir davranışın bir daha tekrarlanmaması için gereken saygın duruşu ve kararlılığı ortaya koyacaktır.”