Saner: Sosyal sigorta primlerine desteğin nasıl devam edeceğine ilişkin çalışma yapma konusunda KTTO ile görüş birliğine vardık

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ Hükümetimiz pandemi nedeniyle uzun bir süredir iş dünyamızın sigorta primlerine destek sağlamaktadır. Bu destek önümüzdeki süreçte de yapacağımız çalışmalar sonucu ortaya çıkacak içeriğe uygun olarak devam ettirilecektir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz. Ekonomik Örgütlerimizle, Hükümetimiz arasında yapılacak çalışma sonuçlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletimizin özel sektöre prim desteği devam edecektir. Dolayısı iş dünyamızı bu çalışma tamamlanıncaya dek gereğini yapmaya davet eder, herkese sağlık ve başarılar dilerim