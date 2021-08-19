banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
171'i yerel 188 pozitif vaka
171'i yerel 188 pozitif vaka
Hakkımıza sahip çıkmak
Hakımıza sahip çıkmak
Covid-19 aşı dozlarını saymayı bırakalım
Covid-19 aşı dozlarını saymayı bırakalım
Kapanmayacağız demek fazla iddialı!
Kapanmayacağız demek fazla iddialı!
banner376
Flaş Haber
171'i yerel 188 pozitif vaka
Kapat

Saner: Sosyal sigorta primlerine desteğin nasıl devam edeceğine ilişkin çalışma yapma konusunda KTTO ile görüş birliğine vardık

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceğine ilişkin hemen bir çalışma yapılması konusunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le görüş birliğine vardıklarını açıkladı. 

19 Ağustos 2021 Perşembe 22:45
Saner: Sosyal sigorta primlerine desteğin nasıl devam edeceğine ilişkin çalışma yapma konusunda KTTO ile görüş birliğine vardık

banner341
Saner açıklamasında şunları kaydetti: 

“ Hükümetimiz pandemi nedeniyle uzun bir süredir iş dünyamızın sigorta primlerine destek sağlamaktadır. Bu destek önümüzdeki süreçte de yapacağımız çalışmalar sonucu ortaya çıkacak içeriğe uygun olarak devam ettirilecektir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz. Ekonomik Örgütlerimizle, Hükümetimiz arasında yapılacak çalışma sonuçlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletimizin özel sektöre prim desteği devam edecektir. Dolayısı iş dünyamızı bu çalışma tamamlanıncaya dek gereğini yapmaya davet eder, herkese sağlık ve başarılar dilerim

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2021 00:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
171'i yerel 188 pozitif vaka
171'i yerel 188 pozitif vaka
Polis Genel Müdürlüğü’nden açıklama…
Polis Genel Müdürlüğü’nden açıklama…
Haspolat’ta ot yangını
Haspolat’ta ot yangını
Azerbaycan Turizm Birliği KKTC’de
Azerbaycan Turizm Birliği KKTC’de
CTP Kadın Örgütü: ”İlmek ilmek ördüğümüz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!”
CTP Kadın Örgütü: ”İlmek ilmek ördüğümüz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!”
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda milletvekilinin KKTC ziyaretiyle ilgili açıklamalarından dolayı Rum yetkilileri kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda milletvekilinin KKTC ziyaretiyle ilgili açıklamalarından dolayı Rum yetkilileri kınadı
Başbakan Saner yurda döndü
Başbakan Saner yurda döndü
Tatar: “Sporcularımız gurur kaynağımızdır”
Tatar: “Sporcularımız gurur kaynağımızdır”
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Girne’de belediye 126 işyerini denetledi, 3 işletmeyi mühürledi
Girne’de belediye 126 işyerini denetledi, 3 işletmeyi mühürledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim