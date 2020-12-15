Saner: "Son derece yanlış bir adım"

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmasını “son derece yanlış bir adım” olarak niteledi.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı ve onun Devleti’nin, egemenliğinin yegane güvencesidir.

Türkiye, sahip olduğu güç ve izlediği doğru politikalarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta barış ve istikrarın en önemli parçasıdır.

Türkiye’yi kendi ve bölge istikrarı için S-400 füzelerini aldı diye yaptırıma tabii tutmak son derece yanlıştır.

ABD’nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye’ye Patriot Füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesi çerçevesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesi ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercihtir.

Amerika Birleşik Devletleri bir an önce bu yanlıştan dönmeli ve Türkiye ile sağlıklı ilişkiler geliştirmelidir.”