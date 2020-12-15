banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
465.282
DOLAR
7.8333
STERLİN
10.4748
EURO
9.5177
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Saner: "Son derece yanlış bir adım"

Başbakan Ersan Saner, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasına tepki gösterdi..

15 Aralık 2020 Salı 11:45
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
banner337
banner351

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkan Vekili, Başbakan  Ersan Saner, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmasını “son derece yanlış bir adım” olarak niteledi.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı ve onun Devleti’nin, egemenliğinin yegane güvencesidir.

banner341
Türkiye, sahip olduğu güç ve izlediği doğru politikalarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta barış ve istikrarın en önemli parçasıdır.

Türkiye’yi kendi ve bölge istikrarı için S-400 füzelerini aldı diye yaptırıma tabii tutmak son derece yanlıştır.

ABD’nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye’ye Patriot Füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesi çerçevesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesi ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercihtir.

Amerika Birleşik Devletleri bir an önce bu yanlıştan dönmeli ve Türkiye ile sağlıklı ilişkiler geliştirmelidir.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerAbd Türkiye Yaptırım Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Okullar kapatılmayacak
Okullar kapatılmayacak
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
EL-SEN grev yapmayacak
EL-SEN grev yapmayacak
İşçilerin eylemi Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor
İşçilerin eylemi Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim