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Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”

Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”

16 Temmuz 2019 Salı 14:14
Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE TÜRKİYE ALEYHİNE KARAR ALDIRAN RUM TARAFI BİLMELİDİR Kİ; KIBRIS TÜRK HALKI KENDİLERİNİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAKLARINI KORUMAKTA KARARLIDIR”

“RUM BAŞKANLIK KONSEYİ’NİN MÜZAKERELERE ACİL BAŞLANMASI ÇAĞRISI YAPMASI BOŞUNADIR, STATÜKONUN SÜRMESİ VE BUNDAN ÇIKAR ELDE ETME AMAÇLIDIR, DOLAYISIYLA KABUL EDİLMEZDİR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Rum Başkanlık Konseyi’nin Türk tarafının sunduğu hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesini “ Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe” olarak niteledi.

Ersan Saner konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, tüm siyasi partileri ile adada her iki tarafın da kabul edebileceği, yaşayabilir, adil, kalıcı bir anlaşmadan yana olmadığını ortaya koymaya devam ettiğini kaydetti.

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Kıbrıs Türk tarafının 2011’de masaya koyduğu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz günlerde hükümetin desteği ile güncellenmiş bir şekilde yeniden gündeme getirdiği hidrokarbon aramaları için bir ortak komite kurulması önerisinin Rum Başkanlık Konseyi tarafından reddedilmesinin üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Saner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İKİ HALKIN BİR BİRİNE YAKINLAŞTIRILMASI KAPILARINI DA KAPATIYOR”

“Crans Monta’da federal çözüm arayışlarını maksimalist önerileri ile tamamen çökerten Rum tarafı bu yeni kararı ile önemli konularda işbirliği yapılması suretiyle iki halkın bir birine yakınlaştırılması kapılarını da kapatıyor.

Kendileri hidrokarbon aramalarını son sürat devam ettirirken Türk tarafının aramalara son vermesini isteyen, Avrupa Birliği’nde bu konu yüzünden Türkiye aleyhine karar aldıran Rum tarafı bilmelidir ki Kıbrıs Türk Halkı kendilerinin oyuncağı değildir, Türkiye ile birlikte haklarını korumakta kararlıdır.

Rum Başkanlık Konseyi’nin bilinen Rum tezleri ve düşünceleri ortadayken müzakerelere acil başlanması çağrısı yapması boşunadır, statükonun sürmesi ve bundan çıkar elde etme amaçlıdır, dolayısıyla da kabul edilmezdir.”

Son Güncelleme: 16.07.2019 17:49
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