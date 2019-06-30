Saner, polis örgütünün kuruluşunun 55’inci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

SANER KIBRIS TÜRK POLİSİNİN İÇ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN YAŞAMSAL BİR ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Kıbrıs Türk polisinin iç güvenliğin sağlanması için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, polis teşkilatının görevini gereği gibi yapabilmesi için gereken önlem ve tedbirleri alma, atılması gereken adımları atmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Ersan Saner, Kıbrıs Türk polis örgütünün kuruluşunun 55’inci yıldönümü ve polis haftası etkinliklerinin başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

UBP Genel Sekreteri Saner, mesajında, Devlet otoritesinin vatandaşlarına karşı en önde gelen yükümlülüğünün onun güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, “İç güvenlik en az dış güvenlik kadar önemlidir. İç güvenliğin en önemli sağlayıcısı ve koruyucusu ise polis teşkilatımızdır” dedi.

Kıbrıs Türk polisinin tarihçesinin Osmanlı döneminin başlangıcına kadar uzandığını dile getiren Saner, Osmanlı döneminde adada huzur ve güvenin başlıca sağlayıcısının polis gücü olduğunu ve tarihçilere göre İngiliz koloni idaresinin de adayı yönetirken önemli oranda Osmanlı döneminden kalan sağlam polis örgütü yapısından faydalandığını belirtti.

Saner, Kıbrıs Türkü’nün, Rumlarla ortaklaşa kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlendiğini ancak ne yazık ki 21 Aralık 1963’te başlayan adayı Yunan yapma amaçlı Rum saldırılarından Kıbrıs Türk Polisi’nin de olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

Saner, Kıbrıs Türk polisine ait silahların çok büyük bölümünün Rumların elinde kaldığını ama Kıbrıs Türk polisinin elinde kalan az sayıda silahı en etkin şekilde kullanarak Kıbrıs Türkü’nün Rum saldırılarına karşı direnişinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Adanın çeşitli yerlerinde bulunan ve ulusal direnişe katılan polislerin 30 Haziran 1964 tarihinden itibaren tek bir çatı altında toplandığını anımsatan Saner, bu nedenle her yılın 30 Haziran gününün Polis Günü ve Polis Haftası’nın başlangıcı olarak kutlandığını belirtti.

“55 yıl sonra bugün düne göre çok ilerideyiz ama yine de yapılacak çok şey vardır.

Ulusal Birlik Partisi olarak ülkede yaşanan gelişmelerin farkındayız. Vatandaşımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Polisimizin özverili çabaları bulunduğunu ama kimi sorunları da yaşamakta olduğunu kabul etmek durumundayız.

Artan öğrenci sayısı, yabancı ülkelerden gelen iş gücü, turist miktarı ve nüfus ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarken polisimizin yükünü artırmaktadır.

Bu yükün karşılanması için polisimizin sayısal olarak yeterli, çağdaş araç gereç ve donanımlarla takviyesi, etkin bir yönetime sahip olarak teşkilatta huzur ve disiplinin hüküm sürmesi gerekir.

KKTC’nin yeni hükümeti olarak iç güvenliğe özel bir önem vermekteyiz.

Hiç kimse halkımızın ve ülkemizde bulunan konuklarımızın huzurunu bozamamalıdır.

Hükümet ortağı olarak polis teşkilatının görevini gereği gibi yapması için alınması gereken ne karar varsa almakta, atılması gereken adımları atmakta kararlıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle dünden bugüne polisimize katkı koyan hizmet veren ve aramızda olan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyor, aramızda olmayanları rahmetle anıyor, mevcut tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar ve sağlık diliyorum.”