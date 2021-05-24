banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çeyrek asırlık kara leke!
Çeyrek asırlık kara leke!
17 yıllık ihanet
17 yıllık ihanet
Bir garip hafta sonu
Bir garip hafta sonu
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında kalacak sağlık
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında...
banner376

Saner: Polis Genel Müdürü ile görüşeceğim

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU DEVAM EDİYOR - 5

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00
Saner: Polis Genel Müdürü ile görüşeceğim
banner337

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU DEVAM EDİYOR - 5
ERHÜRMAN: DİPLOMATİK GEREKÇELERİN SAĞLIK ÖNÜNE GEÇİRİLEREK, KAPILARIN AÇILMASININ GECİKTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ
Başbakan Ersan Saner, son günlerde sosyal medyaya yansıyan olayları Polis Genel Müdürü ile görüşeceğini söyledi.
Tüm sınır kapılarının eşzamanlı açılabilmesi için Güney Kıbrıs’ın turuncu seviyesine inmesi gerektiğini yineleyen Saner, KKTC’nin QR kodunun okutulması noktasında teknik bir sıkıntısı olduğunu, bunun dışında kapıları açmaya hazır olduklarını belirtti.
Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son günlerde sosyal medyaya yansıyan olaylar ve açıklamalara değinerek, Başsavcılığın soruşturma yapan bir kurum olmadığını, polisin yaptığı soruşturmalara refakat eden bir kurum olduğunu söyledi.
Polis Genel Müdürü ile bu konuda görüşeceğini kaydeden Saner, Cumhurbaşkanının da bu konuda girişim yaptığını belirtti. 
Kapıların açılması konusunda, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu söyleyen Saner, eşzamanlı tüm kapılar açılacaksa Güney Kıbrıs’ın turuncu seviyesine inmesi gerektiğini söyledi.
İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantılarında, sadece bir noktada sıkıntı bulunduğunu belirten Saner, zorunlu geçişler kısmında tek bir maddede uzlaşı olmadığını kaydetti. Saner, KKTC’nin teknik olarak sadece QR kodunun okutulması noktasında teknik bir sıkıntısı olduğunu, bunu öne çekmek adına çaba harcadıklarını ifade etti. Saner, bunun dışında KKTC’nin kapıların açılmasına hazır olduğunu belirtti. 
Saner, otellere sadece pozitif çıkan vakaların alındığını, diğer kişilerin bileklikle ev karantinasına gönderildiğini söyledi. 
Başbakan Saner, 10 gün önce 10 Haziran’da çift aşılı kişilerin ülkeye alınacağının açıklandığına işaret ederek, bunu sağlamak, hatta 10 Haziranı öne çekmek adına hazırlanacak sistem üzerine çalıştıklarını belirtti. 
Saner, Güney Kıbrıs’ın sınır kapılarının açılması konusunda bazı siyasi endişeleri de bulunduğunu kaydederek, yarın yeniden bir görüşme yapılacağını söyledi. Başbakan Saner, sınır kapılarının açılmasına yönelik soruları yanıtlarken, “Top Güneydedir ve siyasi nedenlerdendir” dedi. 
“Travel Pass” uygulamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Saner, ülkelerin vaka sayısına göre, turuncu, sarı, kırmızı ve gri gibi çeşitli gruplara ayrıldığına işaret ederek, KKTC’nin bu sisteme Türkiye üzerinden dahil olacağını ifade etti. 
Saner, pandeminin seyrine göre kararlar alındığını söyleyerek, restoranlar, marketler ve sokağa çıkma yasağına yönelik düzenlemeleri yapmak için perşembeyi beklemeden karar aldıklarını kaydetti. 
ÇAVUŞOĞLU 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, pandemi döneminde bütün sektörü sürükleyen TÜK’ün imalatçı ve üreticiler adına koordine yapmasının “kaçınılmaz bir durum olduğunu” ifade etti. 
Çavuşoğlu, pandeminin şiddetinin artarak sürdüğünü belirterek, önceki dönemde alınan borçlanma kararın kurumu, üretici ve imalatçıyı ayakta tutmak adına alındığını, diğer borçlanma kararlarının da aynı bağlamda alındığı vurguladı.
Nazım Çavuşoğlu, sorular üzerine, TÜK ve SÜTEK’in borçlanması konularına ilişkin detaylı bilgi verdi. 
TÜK’te gözüken ama ona ait olmayan borcun sahibine iletildiğini söyleyen Çavuşoğlu, kurumda, bir yıla aşkın süredir ödemelerin yapılamadığını, arpanın eksildiğini ve uzun vadeli kredi kararının bu ortamda alındığını kaydetti. 
Çavuşoğlu, TÜK’ün yaşaması için Kalkınma Bankası’ndan uzun vadeli kredi alındığını ve kurumun cebinden bir kuruş çıkmadan, borçtan kurtulma noktasına geleceğini belirtti. 

banner341
Nazım Çavuşoğlu, bu şekilde TÜK’ün kazancının artacağını, faiz yükünden kurtulacağını ve iş hacminin geliştirileceğini kaydetti. 
Herkesin bu karara destek vermesi arzusunu dile getiren Çavuşoğlu, bu şekilde kurumun kurtulacağını, halkın zarar görmeyeceğini ve yarar sağlayacağını belirtti. 
SÜTEK’in aldığı kredi ile TÜK’ün alacağı kredi arasında fark olmadığını ama süt kurumunun defalarca Kalkınma Bankası’ndan kredi aldığını söyleyen Çavuşoğlu, imlataçılarla üreticilerin ayakta kalacağını ve TÜK’ün ise ucuz az maliyetli yem arpa satma imkanı elde edeceğini kaydetti.
Kalkınma Bankası’nın görevinin üretici ve sanayiciyi korumak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yasa dışılığa ilişkin herhangi bir belgenin kendine ulaşmadığını belirtti. 
Çavuşoğlu, “Halkın ve üreticinin menfaatineyse, yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
ERHÜRMAN 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kutlu Adalı Cinayeti” konulu bir konuşma yaptı. Adalı cinayeti bağlamında temel insan haklarından, yaşama hakkı konusuna ülkede çok derin bir yara olduğunu kaydeden Erhürman, bu yaranın kapatılması noktasında ortaya çıkan yeni bir durum bulunduğunu ve yeni veriler ortaya konduğunu belirtti. 
KKTC ceza hukukunda “zaman aşımı” diye bir durum olmadığını dile getiren Erhürman, dolayısıyla KKTC polis ve başsavcılığının iddiaları dikkate alarak harekete geçmesini istedi. 
Erhürman, muhalefet partilerine yönelik, geçmişte görev yaptıkları sırada neden bu dosyaları açmadıklarının sorgulandığını söyleyerek, bu dosyalarla ilgili çağrının ortaya çıkan iddialar üzerine yapıldığını, durduk yerde yapılmadığını söyledi. 
İsimler verilerek, “ben tanığım” denerek ortaya atılan iddialar olduğunu söyleyen Erhürman, polis ve başsavcılığın kendiliğinden adım atması gerektiğini belirtti. 
Erhürman, Adalı cinayeti ve KKTC uyuşturucu ticareti ve kara para aklanmasına yönelik iddiaların ele alınarak, soruşturma açılması gerektiğini kaydetti.  
Meclis Araştırma Komitesi’nden bir rapor çıkmadığını söyleyen Erhürman, CTP olarak, Meclis Başkanlığına komite tutanaklarının milletvekillerinin okumasına açılması talebinde bulunduklarını ve komitenin yeniden canlandırılmasını talep edeceklerini söyledi. 
Erhürman, Adalı cinayetiyle ilgili Başsavcılık, polis, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bağlamında adım atılması gerektiğini ifade etti. 
Sınır noktalarının açılmasına yönelik, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi bağlamında toplantılar yapıldığını söyleyen Erhürman, diplomatik gerekçelerin sağlık önüne geçerek, kapıların açılmasının geciktirilmesinin “kabul edilemeyeceğini” belirtti. Erhürman,  konuya ilişkin Başbakandan bilgi talep etti. 
Hükümetin pandemi dönemini, hukuk dışılığın emsal haline getirildiği bir dönem haline getirdiğini öne süren Erhürman, TÜK ve SÜTEK konusunda herkesin hassas olduğunu, “Kalkınma Bankası’nın yok olmaya doğru gittiğini” savundu.
DENKTAŞ 
DP Milletvekili Serdar Denktaş, Güney Kıbrıs ile sınır kapılarını açma adına ortak bir nokta bulunması gerektiğini söyledi. Denktaş, pandemi nedeniyle talep edilen her neyse bunları belirleyip, koşullara uymak kaydıyla “kapıları açtık” kararını vermek gerektiğini söyledi. 
Piyasanın buna ihtiyacı olduğunu belirten Denktaş, Güney Kıbrıs’ın da bölgeye geçmesi için kendi koşullarının belirleyeceğini ifade etti. 
Denktaş, kapıların daha önce de tek taraflı açıldığını anımsattı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 24.05.2021 19:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vicdansızlığı duyarlı vatandaşlar ve itfaiye önledi
Vicdansızlığı duyarlı vatandaşlar ve itfaiye önledi
KKTC'de 13'ü yerel 16 yeni vaka
KKTC'de 13'ü yerel 16 yeni vaka
TAK’ın “2021 bütçesi” oyçokluğuyla Meclis’ten geçti
TAK’ın “2021 bütçesi” oyçokluğuyla Meclis’ten geçti
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu
CTP’den Adalı cinayetiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi
CTP’den Adalı cinayetiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi
Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Soyalan'ı davet ederek, Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Soyalan'ı davet ederek, Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları görüştü
Sennaroğlu, YÖDAK Başkanı Avcı’yı kabul etti
Sennaroğlu, YÖDAK Başkanı Avcı’yı kabul etti
Işık: “Kıbrıslı Rumların amacı Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmak”
Işık: “Kıbrıslı Rumların amacı Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmak”
GAÜ öğrencisi Silas, İstanbul’da düzenlenecek uluslararası konferansa temsilci olarak davet aldı
GAÜ öğrencisi Silas, İstanbul’da düzenlenecek uluslararası konferansa temsilci olarak davet aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim