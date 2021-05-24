Saner: Polis Genel Müdürü ile görüşeceğim

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU DEVAM EDİYOR - 5

ERHÜRMAN: DİPLOMATİK GEREKÇELERİN SAĞLIK ÖNÜNE GEÇİRİLEREK, KAPILARIN AÇILMASININ GECİKTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Başbakan Ersan Saner, son günlerde sosyal medyaya yansıyan olayları Polis Genel Müdürü ile görüşeceğini söyledi.

Tüm sınır kapılarının eşzamanlı açılabilmesi için Güney Kıbrıs’ın turuncu seviyesine inmesi gerektiğini yineleyen Saner, KKTC’nin QR kodunun okutulması noktasında teknik bir sıkıntısı olduğunu, bunun dışında kapıları açmaya hazır olduklarını belirtti.

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son günlerde sosyal medyaya yansıyan olaylar ve açıklamalara değinerek, Başsavcılığın soruşturma yapan bir kurum olmadığını, polisin yaptığı soruşturmalara refakat eden bir kurum olduğunu söyledi.

Polis Genel Müdürü ile bu konuda görüşeceğini kaydeden Saner, Cumhurbaşkanının da bu konuda girişim yaptığını belirtti.

Kapıların açılması konusunda, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu söyleyen Saner, eşzamanlı tüm kapılar açılacaksa Güney Kıbrıs’ın turuncu seviyesine inmesi gerektiğini söyledi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantılarında, sadece bir noktada sıkıntı bulunduğunu belirten Saner, zorunlu geçişler kısmında tek bir maddede uzlaşı olmadığını kaydetti. Saner, KKTC’nin teknik olarak sadece QR kodunun okutulması noktasında teknik bir sıkıntısı olduğunu, bunu öne çekmek adına çaba harcadıklarını ifade etti. Saner, bunun dışında KKTC’nin kapıların açılmasına hazır olduğunu belirtti.

Saner, otellere sadece pozitif çıkan vakaların alındığını, diğer kişilerin bileklikle ev karantinasına gönderildiğini söyledi.

Başbakan Saner, 10 gün önce 10 Haziran’da çift aşılı kişilerin ülkeye alınacağının açıklandığına işaret ederek, bunu sağlamak, hatta 10 Haziranı öne çekmek adına hazırlanacak sistem üzerine çalıştıklarını belirtti.

Saner, Güney Kıbrıs’ın sınır kapılarının açılması konusunda bazı siyasi endişeleri de bulunduğunu kaydederek, yarın yeniden bir görüşme yapılacağını söyledi. Başbakan Saner, sınır kapılarının açılmasına yönelik soruları yanıtlarken, “Top Güneydedir ve siyasi nedenlerdendir” dedi.

“Travel Pass” uygulamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Saner, ülkelerin vaka sayısına göre, turuncu, sarı, kırmızı ve gri gibi çeşitli gruplara ayrıldığına işaret ederek, KKTC’nin bu sisteme Türkiye üzerinden dahil olacağını ifade etti.

Saner, pandeminin seyrine göre kararlar alındığını söyleyerek, restoranlar, marketler ve sokağa çıkma yasağına yönelik düzenlemeleri yapmak için perşembeyi beklemeden karar aldıklarını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, pandemi döneminde bütün sektörü sürükleyen TÜK’ün imalatçı ve üreticiler adına koordine yapmasının “kaçınılmaz bir durum olduğunu” ifade etti.

Çavuşoğlu, pandeminin şiddetinin artarak sürdüğünü belirterek, önceki dönemde alınan borçlanma kararın kurumu, üretici ve imalatçıyı ayakta tutmak adına alındığını, diğer borçlanma kararlarının da aynı bağlamda alındığı vurguladı.

Nazım Çavuşoğlu, sorular üzerine, TÜK ve SÜTEK’in borçlanması konularına ilişkin detaylı bilgi verdi.

TÜK’te gözüken ama ona ait olmayan borcun sahibine iletildiğini söyleyen Çavuşoğlu, kurumda, bir yıla aşkın süredir ödemelerin yapılamadığını, arpanın eksildiğini ve uzun vadeli kredi kararının bu ortamda alındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, TÜK’ün yaşaması için Kalkınma Bankası’ndan uzun vadeli kredi alındığını ve kurumun cebinden bir kuruş çıkmadan, borçtan kurtulma noktasına geleceğini belirtti.



Nazım Çavuşoğlu, bu şekilde TÜK’ün kazancının artacağını, faiz yükünden kurtulacağını ve iş hacminin geliştirileceğini kaydetti.Herkesin bu karara destek vermesi arzusunu dile getiren Çavuşoğlu, bu şekilde kurumun kurtulacağını, halkın zarar görmeyeceğini ve yarar sağlayacağını belirtti.SÜTEK’in aldığı kredi ile TÜK’ün alacağı kredi arasında fark olmadığını ama süt kurumunun defalarca Kalkınma Bankası’ndan kredi aldığını söyleyen Çavuşoğlu, imlataçılarla üreticilerin ayakta kalacağını ve TÜK’ün ise ucuz az maliyetli yem arpa satma imkanı elde edeceğini kaydetti.Kalkınma Bankası’nın görevinin üretici ve sanayiciyi korumak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yasa dışılığa ilişkin herhangi bir belgenin kendine ulaşmadığını belirtti.Çavuşoğlu, “Halkın ve üreticinin menfaatineyse, yolumuza devam edeceğiz” dedi.ERHÜRMANCTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kutlu Adalı Cinayeti” konulu bir konuşma yaptı. Adalı cinayeti bağlamında temel insan haklarından, yaşama hakkı konusuna ülkede çok derin bir yara olduğunu kaydeden Erhürman, bu yaranın kapatılması noktasında ortaya çıkan yeni bir durum bulunduğunu ve yeni veriler ortaya konduğunu belirtti.KKTC ceza hukukunda “zaman aşımı” diye bir durum olmadığını dile getiren Erhürman, dolayısıyla KKTC polis ve başsavcılığının iddiaları dikkate alarak harekete geçmesini istedi.Erhürman, muhalefet partilerine yönelik, geçmişte görev yaptıkları sırada neden bu dosyaları açmadıklarının sorgulandığını söyleyerek, bu dosyalarla ilgili çağrının ortaya çıkan iddialar üzerine yapıldığını, durduk yerde yapılmadığını söyledi.İsimler verilerek, “ben tanığım” denerek ortaya atılan iddialar olduğunu söyleyen Erhürman, polis ve başsavcılığın kendiliğinden adım atması gerektiğini belirtti.Erhürman, Adalı cinayeti ve KKTC uyuşturucu ticareti ve kara para aklanmasına yönelik iddiaların ele alınarak, soruşturma açılması gerektiğini kaydetti.Meclis Araştırma Komitesi’nden bir rapor çıkmadığını söyleyen Erhürman, CTP olarak, Meclis Başkanlığına komite tutanaklarının milletvekillerinin okumasına açılması talebinde bulunduklarını ve komitenin yeniden canlandırılmasını talep edeceklerini söyledi.Erhürman, Adalı cinayetiyle ilgili Başsavcılık, polis, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bağlamında adım atılması gerektiğini ifade etti.Sınır noktalarının açılmasına yönelik, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi bağlamında toplantılar yapıldığını söyleyen Erhürman, diplomatik gerekçelerin sağlık önüne geçerek, kapıların açılmasının geciktirilmesinin “kabul edilemeyeceğini” belirtti. Erhürman, konuya ilişkin Başbakandan bilgi talep etti.Hükümetin pandemi dönemini, hukuk dışılığın emsal haline getirildiği bir dönem haline getirdiğini öne süren Erhürman, TÜK ve SÜTEK konusunda herkesin hassas olduğunu, “Kalkınma Bankası’nın yok olmaya doğru gittiğini” savundu.DENKTAŞDP Milletvekili Serdar Denktaş, Güney Kıbrıs ile sınır kapılarını açma adına ortak bir nokta bulunması gerektiğini söyledi. Denktaş, pandemi nedeniyle talep edilen her neyse bunları belirleyip, koşullara uymak kaydıyla “kapıları açtık” kararını vermek gerektiğini söyledi.Piyasanın buna ihtiyacı olduğunu belirten Denktaş, Güney Kıbrıs’ın da bölgeye geçmesi için kendi koşullarının belirleyeceğini ifade etti.Denktaş, kapıların daha önce de tek taraflı açıldığını anımsattı.