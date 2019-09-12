banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102447
ALTIN
273.149
DOLAR
5.6598
STERLİN
6.9997
EURO
6.2437
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Tecavüzcü firar etti
TECAVÜZCÜ FİRAR ETTİ
Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz
LEFKOŞA'DA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ
Kurtuluş köyü kavşağında kaza
ZİNCİRLEME KAZA!
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Saner: “Patlama nedenleri ayrıntılı şekilde araştırılmaktadır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Arapköy yakınlarındaki askeri cephanelikte dün gece meydana gelen patlama nedeniyle  geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Saner: “Patlama nedenleri ayrıntılı şekilde araştırılmaktadır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Arapköy yakınlarındaki askeri cephanelikte dün gece meydana gelen patlama nedeniyle  geçmiş olsun mesajı yayınladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
Saner: “Patlama nedenleri ayrıntılı şekilde araştırılmaktadır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Arapköy yakınlarındaki askeri cephanelikte dün gece meydana gelen patlama nedeniyle  geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Mesajında “Arapköy yakınlarındaki askeri cephanelikte dün gece meydana gelen patlama çok şükür ki herhangi bir can kaybı olmaksızın atlatılmıştır” ifadelerine yer veren Saner şöyle devam etti:
“Patlamanın ilk dakikasından itibaren, Devletimiz, Hükümetimiz,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından gereken çalışmalar yapılmış ve yaşanan tüm sorunların giderilmesi yönüne gidilmiştir.

banner317
Ulusal Birlik Partisi adına yaşanan patlamanın sonuçlarının ortadan kaldırılması için çaba gösteren herkese, olayı aktarırken gereken duyarlılığı gösteren medyamıza teşekkür ederim.
Halkımıza ve ülkemizde bulunarak olaydan şu veya bu şekilde etkilenen tüm konuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade eder, bir kere daha bu tür olayların tekrarlanmamasını temenni ederim.
Özellikle belirtmek isterim ki, meydana gelen olay her yönü ile değerlendirilmekte olup olayın çıkış nedenleri ayrıntılı bir şekilde araştırılmaktadır. Olayın aydınlatılmasından sonra çıkacak sonuç kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Benzer olayların bir kez daha yaşanmaması için gerekli her türlü tedbir hükümetimiz tarafından alınacaktır.”
 

Son Güncelleme: 12.09.2019 17:09
Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner çatalköy Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası faiz düşürdü
Merkez Bankası faiz düşürdü
Firari şahıs Lefkoşa’da bulundu
Firari şahıs Lefkoşa’da bulundu
Ulucay: “Teknik incelemelerin süratle yapılması, bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılarak önlemlerin alınması önemli”
Ulucay: “Teknik incelemelerin süratle yapılması, bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılarak önlemlerin alınması önemli”
Kelle: “Mühimmat depolarının ve buna benzer yerlerin yerleşimden uzak yerlere yerleştirilmesinin bir gereklilik olduğu gün yüzüne çıkmıştır”
Kelle: “Mühimmat depolarının ve buna benzer yerlerin yerleşimden uzak yerlere yerleştirilmesinin bir gereklilik olduğu gün yüzüne çıkmıştır”
İki aydır düzeltilmeyi bekleyen elektrik direği düştü düşüyor
İki aydır düzeltilmeyi bekleyen elektrik direği düştü düşüyor
Basın-sen: “Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattık”
Basın-sen: “Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattık”
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Birliği Girne’de Yaşanan Patlamayla İlgili Mesaj Yayımladı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Birliği Girne’de Yaşanan Patlamayla İlgili Mesaj Yayımladı
GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu
GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu
Yeniboğaziçi Belediyesi İmar Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi
Yeniboğaziçi Belediyesi İmar Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, patlamadan zarar gören Acapulco Otel'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, patlamadan zarar gören Acapulco Otel'i ziyaret etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim