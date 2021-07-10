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Saner, Parti Meclisi toplantısında alınan kararları açıkladı

Ulusal Birlik Partisi’nin kovid-19 salgını ve alınan önlemler çerçevesinde dün öğleden sonra Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi salonunda gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan kararlar Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:52
Saner, Parti Meclisi toplantısında alınan kararları açıkladı

Buna göre Parti Meclisi UBP 22’nci Olağan Kurultay’ın 24 Ekim 2021’de yapılmasını kararlaştırdı.

Parti Meclisi ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu’nun görüşleri ışığında Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi, UBP tüzüğünde görülen bazı aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için bir aya kadar bir tüzük kurultayı yapılmasını da onayladı.

Parti Meclisi kararı uyarınca, kurulacak 2 ayrı komite parti tüzüğü ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmalar yapacak.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Parti Meclisi toplantısının gayet demokratik ve olgun bir ortamda gerçekleştirilmesi ile alınan kararlardan son derece memnun olduğunu açıkladı ve herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ersan Saner, “ ülkenin derdinin UBP kurultayı ve seçim olmadığını, herksin hala tüm dünyada ve ülkemizdeki olumsuz etkilerini sürdüren salgının bir an önce geride bırakılmasını, ekonominin düzlüğe çıkmasını beklediğini belirtti” ve şunları kaydetti:

Pandemi ile mücadelemiz ve ekonomimizi düzeltme çabalarımız etkin bir şekilde devam edecektir ama biz partimizle ülkemizde demokrasimizin çarklarının aksamadan dönmesine de büyük değer veriyoruz.

Bu bağlamda, parti kurultayımız da, seçimlerimizde zamanı geldikçe yapılacaktır.

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Parti Meclisi toplantımızda da ifade ettiğim üzere, kovid-19 vakalarında yeni, hızlı ve bayağı yüksek bir artış eğilimi vardır. Geçti, atlattık derken yeniden çok dikkatli olmamız, önlemlere uymamız, denetimleri artırıp sıklaştırmamız gereken bir döneme girdik.

Tekrar bir kapanma yaşamadan bu süreci atlatmak istiyorsak herkes sorumluluğunun bilincinde olacak.

Aşı sorunumuz yoktur. Anavatan Türkiye ile temas içindeyiz. Önümüzdeki günlerde yeni parti aşı ülkemize gelecek. 12 yaş üzeri herkes başvurup aşısını yaptırsın. Maske, mesafe ve temizlik koşullarına özellikle kapalı yerlerde mutlaka uyalım.

Ekonomimizin düzlüğe çıkması için Yüksek Öğrenim ile Turizm sektörlerini tam randımanlı olarak devreye sokmamız lazım. Bunun için de şu ana kadar çok büyük başarı ile götürmekte olduğumuz kovid-19 salgını ile mücadeleyi, başarı ile sonuçlandırmamız lazım.

Anavatan Türkiye yanımızdadır. Alt yapı projelerimiz bitecektir. Süratle e-devlete geçeceğiz. İletişimdeki gelişmeleri de dikkate alarak vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek adına etkin ve verimli bir kamu yönetimi oluşturmamız şarttır. Çağdaş gelişmeleri takip ederek gençlerimizin, iş insanlarımızın yeni alanlara girmelerine destek olacak, yol göstereceğiz. Halkımızın hakkı olan gelişmiş yaşam düzeyini en erken bir zamanda yakalamak için gereken neyse yapılacaktır.

Ulusal Birlik Partisi pandemi ve ekonomide yaşanan sıkıntılar dolayısı ile CTP ve HP hükümetten kaçarken, elini taşın altına koyarak bir kez daha tek gailesinin halka hizmet olduğunu gözler önüne sermiştir.

Kimse boşuna hayal kurmasın. Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türkü’nün en fazla destek verdiği partidir, en büyük siyasal gücüdür.

Son Parti Meclisi toplantımız da göstermiştir ki partimiz istikrar ve birlik içinde güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.

17 bin üyemizle 24 Ekim 2021 tarihinde yapacağımız 22’nci Olağan Kurultayımız kardeşlik ve dostluk havası içinde gerçekleştirilecek, yapılacak ilk milletvekilliği seçiminden de yine halkımızın takdiri ile başarı ile çıkacak, başlattığımız projeleri tamamlayarak ülkemizin gelişmişlik seviyesini daha da yükselteceğiz”.

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