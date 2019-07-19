Saner:  “Özgürlük, egemenlik ve devletten geri adım atılmayacak”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünden, egemenliğinden ve devletinden geri adım atmayacağını kaydetti.

Saner, “Gerçekleri ters yüz ederek Kıbrıs Türkü’nü 1974 20 Temmuzu öncesine götürmek için çaba gösterenler var. Özellikle gençlere gerçekleri anlatmak durumundayız” dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, halkın barış ve özgürlük bayramını kutladığı 20 Temmuz mesajında şunları kaydetti:

“20 Temmuz Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. 20 Temmuz olmasaydı 15 Temmuz'da başlatılan faşist Rum-Yunan darbesi başarıya ulaşır Kıbrıs adası Yunan egemenliğine girerdi. Muratağa-Atlılar-Sandallar’da, Taşkent’te, Aleminyo'da yaşanan Türk katliamları diğer yerleşim birimlerimizde de yaşanırdı. Anavatan Türkiye güneyden de tamamen kuşatılmış bir duruma düşer, bugün kendisine oynanmak istenen oyunların çok daha büyükleriyle karşı karşıya kalırdı.”

“20 Temmuz Barış Harekatı olmasaydı bugün sahip olduğumuz coğrafya ve devletimiz olmazdı” diyen Saner, şunları da ifade etti:



Biz, yaşananlar ve var olan gerçekler temel alınarak Kıbrıs’ta adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma için çaba gösterdik ama Rum tarafı hala Kıbrıs’ın bütününü hegemonyası altına alabilme hayali kuruyor.

Hala, hidrokarbon kaynakları için canının çektiği gibi araştırma ve sondaj yaparken bize ve Türkiye’ye aramalardan vazgeçmeyi, azınlık hakları ile yetinmeyi, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sıfırlamasına evet dememizi teklif edebiliyor.

Ancak bilinsin ki, Kıbrıs Türk halkı asla, özgürlüğünden, egemenliğinden, devletinden geri adım atmayacaktır.

Barış ve Özgürlük Bayramımızın 45’inci yılını kutlarken bir kez daha 20 Temmuz Barış Harekatı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve 20 Temmuz Barış Harekatı dönemi Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve dönemin tüm komutanları, tüm şehitlerimiz olmak üzere o büyük özgürlük savaşının başarıyla sonuçlanmasına vesile olan ve bugün aramızda olmayan herkesi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ulusal Birlik Partisi onların emanetlerine hassasiyetle sahip çıkmaya devam edecektir.”

