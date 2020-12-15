Saner, narenciye hasadında sıkıntıların yaşanmaması için ilgili bakanla görüşeceğini söyledi

SANER, NARENCİYE HASADINDA SIKINTILARIN YAŞANMAMASI İÇİN İLGİLİ BAKANLA GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEDİ

Başbakan Ersan Saner, narenciye hasadında sıkıntıların yaşanmaması için gerekli önlemleri, ilgili bakanla görüşeceğini açıkladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Saner, Güzelyurt Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Güzelyurt’ta narenciye örgütleri ile görüşme fırsatı bulduğunu, hasatta sıkıntıların yaşanmaması için ilgili Bakanla alınabilecek önlemleri ele alacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelen suyun tarımda katma değer sağlaması için planlamalar yapılacağını kaydeden Başbakan Saner, hükümet olarak Güzelyurt’a yönelik projelerin gerçekleşmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.