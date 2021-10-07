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Saner: “Muhtarlar, bölgenin nabzını elinde tutan kişilerdir”

07 Ekim 2021 Perşembe 19:30
Saner: “Muhtarlar, bölgenin nabzını elinde tutan kişilerdir”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KKTC İKİ AYRI DEVLET OLSA DA GÖNÜL BAĞI İLE BAĞLANMIŞTIR”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Başbakanlıktaki kabulde KKTC Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz da hazır bulundu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Saner, Türkiye Muhtarlar Federasyonu heyetini KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, demokrasilere bakıldığı zaman yerel yönetim anlayışı ve hizmetlerin ülkeye yayılmasında muhtarların duruşu ve etkiledikleri vatandaş sayısının siyasilere göre çok daha fazla önem arz ettiğini ifade etti.

Başbakan Saner, “Genel olarak hükümetler halk ile endirekt temas içinde bulunurken muhtarlar ve belediyeler halk ile direk temas içerisindedir” dedi. Saner, siyasi hayata belediye meclis üyeliği görevi ile girdiğine de işaret etti.

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Her zaman için yerel yönetimlere olan hissiyatının devam ettiğini kaydeden Saner, muhtarların vatandaşın sorunlarına dokunup aktarma konusunda siyasilerden çok daha önde olduğunu belirtti. Bundan dolayı tüm siyasi iradelerin muhtarlara çok sıcak baktığına dikkat çeken Saner, “Çünkü, bölgenin nabzını elinde tutanlar muhtarlardan oluşmaktadır. Hepinize, halkımıza ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim de muhtarlarımızla bulunduğumuz yerlerde ayni şeyleri birlikte yaşıyoruz. Adaya ziyaretiniz bu çerçevede büyük önem arz ediyor” dedi.

Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin iki ayrı devlet olsa da gönül bağıyla bağlanmış devletler olduğunu, aradaki ilişkilerin diğer dünya devletlerin ilişkilerine benzemediğini ve bunun gönülden gelen bir kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi.    

Saner, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya koyduğumuz iki egemen devlet formülünden başka bir çözüm şeklini düşünmüyoruz ve KKTC ve Türk ulusunun hak ve çıkarlarını devamlı korunup kollanması için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu konudaki desteğimiz de tamdır ve devam edecektir” dedi.

ÖZÜNAL: “KKTC BİZİM ŞEREFİMİZDİR”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, yavru vatanı çok sevdiklerini de belirtti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu’nun 38 bine yakın üyesi bulunan bir kurum olduğuna dikkati çeken Özünal, “KKTC bizim şerefimizdir ve hiçbir zaman gönlümüzden yavru vatanımızı çıkartmadık. Aramızda denizler dağlar da olsa gönül bağlarımız sizinle beraberdir. Bugün büyük bir şeref duydum; KKTC hiçbir zaman yalnız değildir. Dünya bunu bilsin. Yüce Türk Milleti de dimdik ayaktadır” dedi.

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Son Güncelleme: 07.10.2021 22:34
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