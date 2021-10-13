Saner Mesarya’nın bazı köylerini ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, partililerle birlikte Mesarya'nın bazı köylerini ziyaret etti.

Ersan Saner Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Saner, vatandaşların çeşitli konulardaki görüşlerini dinledi; hükümet çalışmaları ve kurultayla ilgili düşünce ve beklentilerini paylaştı.

Saner, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en büyük simgelerinden UBP'nin 46. yılını büyük bir onur ve gururla geride bıraktığını söyledi.

KKTC'nin, UBP'nin ve Kıbrıs Türk halkının çok daha güzel, refah ve aydınlık dolu bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Saner, bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Saner, şöyle konuştu:

"Bu halk her şeyin güzelini hak ediyor. Böylesi bir ortamda, mevcut hükümeti kurarak, elimizden geleni yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Biz onlar gibi görevden kaçmayız. Halkımızın, partimizin verdiği görevi, yine halk için yerine getirmeye çalışırız. Bu kurultayı başarıyla geçip, istikrarlı bir siyasi yapı için, tek başına iktidar hedefiyle hep birlikte yola çıkacağız. Her gittiğim bölgede, insanımızdan gördüğümüz ilgiye bakılırsa, tek başına iktidar hedefi, çok da uzak bir ihtimal görünmüyor. Şimdiden hayırlı olsun."