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Saner: Mahkeme kararını bekliyorum

YENİDÜZEN'den Mert Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Saner, “Henüz kararımı net olarak vermedim. Mağusa’daki duruşmayı ve sonucunu bekliyorum” dedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 17:38
Saner: Mahkeme kararını bekliyorum

UBP Genel Başkanı UBP Başkan Adayı Ersan Saner hafta sonu yapılacak kurultaya ilişkin "henüz net bir kararı olmadığını" açıkladı.

YENİDÜZEN'den Mert Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Saner, “Henüz kararımı net olarak vermedim. Mağusa’daki duruşmayı ve sonucunu bekliyorum” dedi.

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Saner, adli süreci çok yakinen takip ettiğini kaydederek kimi haber sitelerinde yer alan adaylığının kesin  olarak devamı yönündeki haberleri yalanladı.

Saner “Gözüm kulağım duruşmadır, şu an için kesin kararımı vermiş durumda değilim. Duruşma sonucuna göre tavrımı açıklayacağım” dedi.

https://www.yeniduzen.com/saner-yeniduzene-konustu-kesin-kararimi-vermedim-gozum-kulagim-magusadaki-durusmada-145793h.htm

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