Saner: “Lefkoşa’da Metehan bölgesinde yeni bir meslek lisesinin temelini 1-2 ay içinde atacağız”

GİRNE’DE OSMAN NEJAT KONUK ORTAOKULU AÇILDI

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI TATAR, BAŞBAKAN SANER VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI AMCAOĞLU GERÇEKLEŞTİRDİ

GENEL ORTAÖĞRETİM VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ’NE BAĞLI OKULLARDA, 2021-22 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Merkez Bankası’nın maddi katkılarıyla 1-2 ay içerisinde Lefkoşa Metehan bölgesinde yeni bir meslek lisesinin temelini atacağını açıkladı.

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda, 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Karakum bölgesindeki Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nu ziyaret ederek, ortaöğretimde yeni eğitim öğretim yılının ve yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası’nın katkılarıyla inşa edilen okulun açılış törenine ayrıca, Osman Nejat Konuk’un yeğeni ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Milli Eğitim Kültür Bakanı Amcaoğlu, Nejat Konuk’un ailesinden Olgun ve Okul Müdür Vekili Azize Yeşilpınar konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılını kutladı, öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Amcaoğlu’nun Belediye Başkanı Güngördü ve Merkez Bankası Başkanı Günay’a katkılarından dolayı plaket vermesinin ardından, okul açılış kurdelesi kesildi ve yeni yapılan bina gezildi.

Tören, okul bahçesinde toprak alana fidan dikimiyle sona erdi.

TATAR: “EĞİTİM SADECE DERS DEĞİLDİR. SPORU, KÜLTÜRÜ, MEMLEKETİNİ SEVEN, KARAKTERLİ, KKTC’NİN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK BİREYLER YETİŞTİREBİLMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tatar, Osman Nejat Konuk’u şahsen çocukluğundan tanıdığını, muhterem bir beyefendi, bir devlet adamı olduğunu belirterek, “Osman Nejat Konuk KKTC’nin kuruluşuna kadar bu ülkeye büyük hizmetler vermiş, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın bir kader arkadaşıydı. O sandalla Larnaka yerine Bafra’ya çıktıklarında akıbetleri meçhuldü. O dönemdeki olaylar sırasında katledilebilirlerdi. Kendi hayatlarını bu şekilde riske atmaları ve daha sonraki mücadeleleri Kıbrıs Türk tarihinde yerini bulmuştur. Güzel bir insandı, iyi bir liderdi. Bu ülkeye yıllarca başbakanlık yapmış, eserler bırakmış, gönlümüzde taht kurmuş bir büyüğümüzdür. Mekanı cennet olsun.”

Covid-19 kaynaklı sıkıntılara rağmen hükümetin son dönemde yaptığı çalışmalara ve ortaya koyduğu icraatlara dikkat çeken Tatar, KKTC devletinin kendi imkanları çerçevesinde bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Tatar, “Eğitim, sadece ders değildir. Sporu, kültürü, memleketini seven, KKTC’nin geleceğinde söz sahibi olacak insanlar yetiştirebilmektir” ifadelerini kullanarak, sürekli olarak spor, müzik gibi dallarda başarıyla yurtdışında ülkeyi temsil eden gençlerle görüştüğünü ve bu gençlere sahip çıkılması, onlara umut verilmesi gerektiğini kaydetti.

“Zamanınızı iyi kullanmak, derslerinizi iyi öğrenmek, kendinizi yetiştirmek ve geleceğe hazırlanmak yapacağınız en güzel iştir” şeklinde nasihatte bulunan Tatar, öğretmenlerin öğrencilerini en iyi şekilde yetiştireceğine inanç belirtti.

Tatar, aileleri de kutlayarak, Kıbrıs Türk halkı aile yapısında çocuklar için her türlü fedakârlığın yapıldığına işaret ederek, çocukların gelecek olduğunu, bu anlayışla halk olarak tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Tatar, hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Olgun’la New York’a gideceğini ve orada Kıbrıs Türk halkının geleceğine ilişkin tartışacaklarını, uluslararası camiaya “Kıbrıs’ta iki ayrı eşit halk vardır. Haliyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa eşitlik temelinde olması gerekir” mesajı vereceklerini belirterek, “Çünkü o eşitlik temelinde anlaşmanın altında işte bu gençler vardır. Kıbrıs Türk Halkı vardır. Bu çocuklarımızın geleceğini kurtarmak, geleceğimizi selamete taşımak için var gücüyle o mesajları taşımak Bizlerin görevi olacaktır” dedi.

Tatar, son olarak, Covid-19 süresince mücadele veren, fedakarlık gösteren başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

SANER: “BU SIKINTILI DÖNEME RAĞMEN HÜKÜMET OLARAK BU HAFTA HEMEN HEMEN HER GÜN BİR OKUL AÇIYOR OLACAĞIZ”

Başbakan Ersan Saner de, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin sağlık ve eğitim sektörü olduğunu kaydederek, gelişen teknolojiye rağmen yüz yüze eğitimin yerini başka hiçbir şeyin tutmadığını tecrübe ettiklerini ifade etti ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Saner, yeni okul binasıyla yüz yüze eğitime başlayacak olmanın yanında, Osman Nejat Konuk gibi Kıbrıs Türk halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymuş bir devlet adamının adını yaşatabilmenin de ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Karkas inşaat halinde duran binanın bu hükümet döneminde tamamlanarak, açıldığını anımsatan Saner, son 10 yılda ülkede sadece bir okul açıldığını ancak bu sıkıntılı döneme rağmen hükümet olarak bu hafta hemen hemen her gün bir okul açıyor olacaklarını söyledi.

Saner, hizmetlerini halka çok net bir şekilde aktarmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, mevcut eğitim kurumu projelerinden bahsetti ve “Görev aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Hükümetin hiçbir hazırlık yapmadığı yönünde konuşan muhalefete de en güzel cevap arkamda duran eserdir” dedi.

“LEFKOŞA’DA METEHAN BÖLGESİNDE YENİ BİR MESLEK LİSESİNİN TEMELİNİ ATACAĞIZ”

Saner, söz konusu 7 okulun açılışının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Merkez Bankası’nın maddi katkılarıyla 1-2 ay içerisinde Lefkoşa Metehan bölgesinde yeni bir meslek lisesinin temelini atacağı müjdesini verdi.

“GİRNE’DEKİ HASTANESİN SON ETAP İHALESİNE ÇIKILDI”

Girne Amerikan Üniversitesi’nden devletin satın almış olduğu hastane binasının en son etabının ihalesine de çıkıldığını ve en kısa zamanda bu hastane binasının da Girne halkının hizmetine sunulacağına duyuran Saner, “eleştirilere en güzel cevap, açmakta olduğumuz hizmet ve eğitim binalarıdır” dedi.

Saner, öğretmenlere de çağrıda bulunarak, öğretmenlerin toplumu eğitme sorumluluğu da olduğunu ifade etti ve aşı seferberliği konusunda destek talep etti.

Saner, “672 bin doz aşımız olmasına rağmen, aşılanma oranının yüzde 53’ te kalması kabul edilebilir bir rakam değildir” dedi.

AMCAOĞLU: “METAHAN’DA 700 KİŞİLİK MESLEK LİSESİ YAPILACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ise, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ekibi olarak, Merkez Bankası’nın aktardığı kaynaklarla bu güzel okulun inşasını tamamladık ve açılışı için burada bulunmaktayız, şükürler olsun” dedi.

Amcaoğlu, “Hem kıymetli bir devlet adamının ismini yaşatmak hem de sıkışan ekonominin içerisinde çocuklarımızın bu okulda eğitim alabilmesinin koşullarını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, bu yıl 16 okulun temelini attıklarını ve 9 tanesinin eğitim yılı öncesinde açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, okul projelerinden bahsetti ve törende müjdesi verilen, Metehan bölgesinde yapılacak 700 kişilik meslek lisesine koyacakları katkı için Merkez Bankası’na teşekkür etti.

Amcaoğlu, “Çocuklar için yapılan her şey mubahtır” şeklinde konuşarak, bu hükümetin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ve geleceği yakalamak adına yapılan adımlarına devam edeceklerini, çocuklar için bu binaları kaldırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

OLGUN: “BU OKULDA NEJAT KONUK GİBİ, HATTA ONDAN DA ÖTE DEĞERLER YETİŞMESİNİ DİLERİM”

Ergün Olgun, Osman Nejat Konuk’un ailesi adına yaptığı konuşmada, Konuk’un yaşamından ve başarılarından bahsederek, özgeçmişini okudu.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ve kurucu atalar arasında Konuk’un haklı yerini aldığını belirten Olgun, Konuk’un dürüstlüğü, duyarlılığı, cesareti ve Kıbrıs Türk halkının davasına kendini adamasıyla ailede bir rol modeli olarak görüldüğünü belirtti.

Olgun, Konuk’un isminin bu okula layık görülerek, hafızlarda canlı kalmasını sağladıkları için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teşekkürleri iletti ve “Bu okulda Nejat Konuk gibi, hatta ondan da öte değerlerin yetişmesini dilerim” dedi.

YEŞİLPINAR: “İLK DERS ZİLİ ÇALARKEN HEYECANLI VE MUTLUYUZ”

Müdür Vekili Yeşilpınar ise, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Yüz yüze eğitime tekrardan başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Yeşilpınar, bölgeye kazandırılan yeni eğitim yuvası için teşekkürleri sundu.

Yeşilpınar, okulda 11 derslik, bilişim teknolojileri, tasarım odaları, fen laboratuvarı, branş odaları, kütüphane ve kafeterya olduğunu belirtti.

OSMAN NEJAT KONUK KİMDİR?

Nejat Konuk’un törende okunan özgeçmişi şöyle:

“1928 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden eğitimini tamamladıktan sonra, bir süre avukatlık yaptı. Ardından Kıbrıs’a dönerek 1960’ta oluşturulan ve başkanlığını Rauf Denktaş’ın yaptığı Türk Cemaat Meclisi’nde genel sekreter olarak göreve başladı. Rauf Denktaş’ın Londra ve New York’ta Rum girişimlerinin gayri yasallığını güçlü bir şekilde ortaya koyması üzerine, devlete hakaret suçundan aleyhinde tutuklama emri çıkarıldı. Rauf Denktaş’ın resmi yollardan adaya dönememesi üzerine, 1967 yılında çalışma arkadaşları Nejat Konuk ve Erol İbrahim ile her şeyi göze alarak adaya geri dönmek istedi. Ancak Larnaka yerine şimdiki Bafra yakınlarına Rum bölgesine çıktı ve tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu bu 3 kişi Türkiye’ye iade edildi ve 1968 yılında adaya yeniden resmi yollarla geri döndü. Nejat Konuk mücahit komutanlığından başbakanlığa, meclis başkanlığına kadar çeşitli hizmetlerde bulundu. 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC’nin ilanını duyuran Meclis Başkanı olma onuruna erişti. 1985 yılına kadar da başbakanlık görevini yaptı. 31 Aralık 2014 gecesi İstanbul’da vefat etti.”