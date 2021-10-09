Saner: Kurultaydan kazanarak çıkacağız

Geceye, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, İlçe Örgütü yerkilileri ve partililer katıldı.

Etkinlikte, Kadın Kolları üyelerine mazbataları da verildi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, partililere hitaben yaptığı konuşmada, herkesi bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İşte UBP'nin gücü budur... Birlik, beraberlik içerisinde bir UBP'nin tek rakibinin yine kendisi olduğunu bu gece bir kez daha gösterdiniz" dedi.

1998 Yılı'nda UBP'ye adım attığını hatırlatan Saner, kadın kollarının her zaman UBP için her zaman itici güç olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Saner, "Partiye adım attığımda, kadın kollarımız vakit ve nakit sıkıntısına rağmen canla başla çalışıyordu. Hala öyle... Kadınlarımız bu partinin direğidir. Onlar sayesinde çok daha güçlüyüz" dedi.

UBP'nin aktif örgütsel gücüne, sahadaki çalışmalarına rakip partilerin gıbta ile baktığına işaret eden Saner, " İlk seçimde tek başına iktidar dediğimizde, kimsesi itiraz edemiyor. Çünkü sonuç belli. UBP tek başına iktidar" diye konuştu.

Saner, " Halkımızın da çok iyi bildiği gibi, muhalefet partileri ne zaman hükümete gelse, sadece konuşarak zamanı boşa geçiriyor. Halkımız, UBP'nin farkını burada teslim ediyor... Önce planlama, sonra da somut uygulama ve icraatlarla, bu devletin gelişmesi için çalıştığımızı, büyük projelerin, hedeflerin sadece UBP Hükümetleri'nde gerçekleştiğini en iyi halkımız biliyor" ifadelerini kullandı.

Kurultayı başarı ile geçerek, erken seçime hazırlanmaya başlayacaklarını ifade eden Saner, sözlerini şöyle noktaladı:

"Üç kez bakanlık yaptım. Şimdi Başbakanlık görevindeyim. Devlet tecrübem içinde ilk kez böylesi bir dönem gördük. Ateşten gömleği giydik. Elimizden geleni var gücümüzle yaptık. Partimiz için devletimiz için iyi bir noktaya ulaştık. Devam etmek istiyoruz. Kurultaydan kazanarak çıkacağız ve hep birlikte tek başına iktidar için çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı