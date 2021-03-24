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Saner: “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraşıyoruz”

Başbakan Ersan Saner, “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraş içinde olduklarını” belirterek, göreve geldikleri üç aylık sürede, ekonominin lokomotifi yükseköğretim ve turizmi canlandırmak için planlamalar yaptıklarını, Türkiye ile dört anlaşma, bir mali işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydetti ve tüm bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 16:00
Saner: “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraşıyoruz”
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“ÜLKEYE DÜN İTİBARİYLE 7 BİN 800 ÖĞRENCİ GELDİ. UYGULAMAYA KOYDUĞUMUZ PLAN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE ÇALIYOR”

“LEFKOŞA’YA 500 YATAKLI YENİ HASTANE, GAZİMAĞUSA’YA YENİ SANAYİ BÖLGESİ YAPILACAK”

Başbakan Ersan Saner, “KKTC’yi daha iyi duruma getirmek için uğraş içinde olduklarını” belirterek, göreve geldikleri üç aylık sürede, ekonominin lokomotifi yükseköğretim ve turizmi canlandırmak için planlamalar yaptıklarını, Türkiye ile dört anlaşma, bir mali işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydetti ve tüm bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Saner, ülkeye dün itibariyle 7 bin 800 yükseköğretim öğrencisinin geldiğini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu planın sistematik bir şekilde işlediğini belirterek, yükseköğretim toparlandığı anda çarşıda da hareket başlayacağına inanç belirtti.

Türkiye ile çok ciddi altyapı yatırımlarına başladıklarını, yarım kalan projelerin tamamlanacağını, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastane, Gazimağusa’ya da yeni bir sanayi bölgesi yapılacağını ifade eden Başbakan Saner, hükümette ise bir sıkıntının olmadığını, kabine değişimiyle ilgili söylentileri duyunca da “gülüp geçtiğini” dile getirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası Web Tv’de “Sabah Postası” programında soruları yanıtladı.

Başbakan Ersan Saner, Covid-19 sürecinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, dünyanın önde gelen büyük devletlerinin de yoğun etkilendiğini anlattı. Saner, ancak aldıkları tedbirler sayesinde KKTC’de, göreceli olarak diğer ülkelere göre Covid sürecinin daha hafif atlatıldığını, enfekte ve ölüm vakalarının diğer ülkelere göre daha az yaşandığını dile getirdi.

Göreve gelir gelmez yükseköğretim ve turizmi ayağa kaldırmak için planlamalar yaptıklarını, dün itibariyle KKTC’ye 7 bin 800 öğrencinin geldiğini, 1-15 Nisan arasında da bin 35 öğrencinin gelmesinin beklendiğini ifade eden Başbakan Saner, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu planın sistematik bir şekilde işlediğini söyledi.

Başbakan Saner, “Yükseköğretim toparlandığı anda çarşıda da hareket başlayacak” dedi.

“ELEKTRONİK BİLEKLİK EV KARNATİNASI VE OTELLERDE KAPALI GRUPLAR İÇİN KULLANILACAK”

Elektronik bilekliği dün Meclis’te muhalefet parti başkanları ve milletvekillerine tanıttığını aktaran Başbakan Saner, elektronik bileklikle Avrupa kıtasında bu sistemi kullanacak ilk ülke olacaklarını vurguladı.

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Bu sistemin ev karantinası ve otellerde kapalı grupların konaklamasında kullanılacağını ifade eden Saner, bu ikisini paralel götürmek için çalıştıklarını kaydetti.

“Ekonomide çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Başbakan Saner, üç aydır görevde olduklarına işaret ederek, Covid-19’dan dolayı kapalı dönemde önemli adımlar attıklarını, rast gele başarı elde etmediklerini vurguladı.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ EN ÜST DÜZEYDE”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile ilişkilerinin en üst düzeyde olduğuna işaret ederek, “Anavatana her zaman teşekkür ediyorum. Anavatanımızdan şu ana kadar 100 bin doz aşı aldık. Dünyada aşıya ulaşımda sıkıntı yaşanıyor, hiç aşı gitmeyen ülkeler var. Türkiye, kendi adına aldığı aşıları bizimle paylaşıyor. Anavatan’a aşı geldikçe biz de peyder pey alacağız” diye konuştu.

“LEFKOŞA’YA 500 YATAKLI YENİ HASTANE, GAZİMAĞUSA’YA YENİ SANAYİ BÖLGESİ YAPILACAK”

Türkiye ile çok ciddi alt yapı yatırımlarına başladıklarını; yarım kalan projelerin tamamlanacağını, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastane, Gazimağusa’ya da yeni bir sanayi bölgesi yapılacağı bilgisini veren Başbakan Saner, Türkiye ile 4 anlaşma, 1 mali işbirliği protokolü imzalandığını, tüm bunların üç aya sığdırıldığını anlattı.

“Hükümette bir sıkıntı yok iyi gidiyoruz” diyen Başbakan Saner, kabine değişimiyle ilgili söylentileri duyunca gülüp geçtiğini belirtti.

“TÜM SIKINTI VE KIT KANAAT İMKANLARA RAĞMEN ÖDEDİK”

İstihdam destek ödemesi kapsamında, 49 bin 805 işçiye, toplam 60 milyon 486 bin beş yüz TL ödemenin dün yapıldığını ve doğrudan işçinin hesabına aktarıldığına anımsatan Başbakan Saner, bu kadar sıkıntıya ve kıt kanaat imkanlara rağmen bu ödemenin yapıldığını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, “UBP, DP ve YDP’nin kurduğu azınlık hükümeti, tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yoluna devam etmektedir” dedi.

Başbakan Saner, sağlık çalışanlarına verilen yemek konusunda, Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı ile gereken teması yaptığını ifade ederek, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 17:16
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan Saner
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