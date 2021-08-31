Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“

“ATIK TOPLAMA GEMİLERİ NENE HATUN VE SEYİT ONBAŞI’NIN CUMA GÜNÜ BÖLGEDE OLMASI PLANLANIYOR”

Başbakan Ersan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkındaki son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Son bilgilere göre kirliliğin Suriye’ye yöneldiğini belirten Başbakan Saner, Türkiye’den iki atık toplama gemisinin bölgeye gitmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Saner, Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemilerinin Cuma günü bölgede olmasının planlandığını kaydetti.

Başbakan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Başbakanlık’ta yer alan basın toplantısında, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener’in yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkilileri, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü temsilcileri, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı uzmanlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Limanlar Dairesi’nden yetkililer de hazır bulundu.

“ÇOK CİDDİ BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE KARŞI KARŞIYA KALINDI”

Başbakan Saner, Suriye'nin Baniyas kentindeki bir elektrik santralinden 15 bin tonluk akaryakıtın denize karışmasıyla Akdeniz’in batı kısmında çok ciddi bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Konuyla ilgili hemen gerekli çalışmaları başlattıklarını, ilgili bakanlıklar başta olmak üzere Başbakanlık’ta Acil Afet Kriz Komitesi’nin de gerçekleştirdiği toplantıyla olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki imkanlar yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin de kendilerine sağladığı hem teknik hem de lojistik destek sayesinde olayı çok daha detaylı incelediklerini dile getiren Başbakan Saner, alınacak tedbirleri en üst düzeyde tutmak için ikili girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’den konuyla ilgili yetkililerin bu sabah KKTC’ye geldiğine ve kendilerine destek olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, heyete teşekkürlerini sundu.

Başbakan Saner, olay bilgilerine gelir gelmez kriz masasının aldığı önlemler çerçevesinde ellerindeki mevcut bariyerlerin tespitini yaparak, ilk etapta Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited şirketine bağlı gemileri ve römorkörleri Gazimağusa ve Girne’den olay yerine sevk ettiklerini söyledi.

“BARİYERLERİN BÖLGEYE SEVKİNİ SAĞLADIK”

Saner, buna destek olarak Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi, Al-Pet ve AKSA’ya ait bariyerlerin Dipkarpaz bölgesine sevkini sağladıklarını açıkladı. Burada amacın olası karaya yaklaşacak fuel-oilin önünün kesilmesi olduğunu vurgulayan Saner, ellerindeki bütün imkanları seferber etmeleri nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait bariyerlerin de bölgeye sevk edilmek üzere olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DEN GELEN 5 KİŞİLİK EKİPLE ÜST DÜZEYDE DEĞERLENDİRME

Bariyerlerin döşenmesinde ihtiyaç duyulacak deniz araçlarının da Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi tarafından sağlandığını ifade eden Saner, tüm bunların yanında Anavatan Türkiye’den gelen 5 kişilik ekiple de olayı en üst düzeyde değerlendirdiklerini kaydetti.

“ATIK TOPLAMA GEMİLERİ NENE HATUN VE SEYİT ONBAŞI YOLA ÇIKTI”

Denizde bir atık söz konusu olduğuna işaret eden Başbakan Saner, bu atığın temizlenmesinin çok kolay olmadığını dile getirdi. KKTC’de sahip olmadıkları bir başka imkanın da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendilerine sağlandığını belirten Saner, bugün itibarıyla Türkiye Kıyı Emniyeti’ne bağlı 1000 metreküp atık toplama kapasiteli Nene Hatun gemisiyle, 400 metreküp atık toplama kapasitesine sahip Seyit Onbaşı gemisinin yola çıktığını bildirdi. Saner, gemilerin Cuma günü bölgede olmasının planlandığını kaydetti.

Kendilerinin de teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başbakan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bölgede olduğunu, Çevre Koruma Dairesi’nin 16 personelinin iki vardiya olarak Dipkarpaz bölgesinde 4 noktada konuşlandığını söyledi.

“KİRLİLİK SURİYE’YE DOĞRU YÖNELDİ”

Emniyete bağlı araçlarla havadan yapılan incelemelerde mevcut akaryakıtın gelişini anbean takip ettiklerinin altını çizen Başbakan Saner, akıntının yönünün dün akşamdan itibaren güney batıdan esen rüzgar ile Kuzey Akdeniz’in doğu sahillerine doğru ilerlediğini ifade etti. Saner, akıntının yönünün değişmesiyle kirliliğin Suriye istikametine doğru yöneldiğini gözlemlediklerini söyledi.

Sonuç itibarıyla felaketin, tüm insanlığı ilgilendiren bir felaket olması nedeniyle TC’nin görevlendirdiği Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemilerine bölgede çok iş düşeceğini vurgulayan Başbakan Saner, dün gece itibarıyla sahile oldukça yaklaşan akıntının biraz gerilediğinin görüldüğünü belirtti.

Başbakanlık Acil Afet Kriz Komitesi’nin konuyu en üst düzeyde, ilgili bakanlıklarla temas halinde değerlendirdiğini dile getiren Saner, hükümet olarak bu konuda çok duyarlı olduklarını söyledi.

ERDOĞAN VE OKTAY’A TEŞEKKÜR… “HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür eden Başbakan Saner, özellikle denizden atık toplama konusunda görevlendirdikleri iki geminin, dünya insanlığını tehdit edecek kirliliği ortadan kaldırmak için hayati önem taşıdığını ifade etti.