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Saner: “Kıbrıs Türk kadını her türlü övgüyü hak ediyor”

Başbakan Saner Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı..

08 Mart 2021 Pazartesi 10:00
Saner: “Kıbrıs Türk kadını her türlü övgüyü hak ediyor”
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Başbakan Ersan Saner, “kadınların yaşamın en önemli unsuru olduğunun dünyanın yaşadığı en büyük sorunlardan biri haline gelen son salgında da kendini gösterdiğini” belirtti. Saner, Kıbrıs Türk kadınının her türlü övgüyü hak ettiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümet olarak Kıbrıs Türk kadınının daha güzel günlere erişebilmesi için bu güne kadar çeşitli vesilelerle yapılamayan ancak yapılması zorunlu hale gelen icraatları yapmak kararında olduklarını vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, mesajında şunları kaydetti:

“Kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadının yılda sadece bir kez değil günlük yaşamın her anında hatırlanması gerektiğini gündeme getirmesi bakımından da önemlidir.

Özgürlük ve varoluş mücadelemizde etkin bir şekilde yer alan Kıbrıs Türk kadını, yaşamımızın her noktasında olmaya hep devam etmiştir ve her türlü övgüyü hak etmektedir.

Ancak tüm dünyada bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddeti ülkemizi de belirli bir oranda etkilemektedir ve biz bu sorunu aşmak durumundayız.

Bunun için de hem bireyler hem de halk olarak bizlere önemli görevler düşmektedir. 

Biz hükümet olarak halkımızın da desteği ile bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız.

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Ülke olarak, dünya ile birlikte son bir yılı kovid-19 salgını ile mücadele ederek geçirdik. Bu süreç de bize bir kez daha kadınların yaşamın en önemli unsuru olduğunu gösterdi. Dünyada ve ülkemizde kadınlar, doktor, hemşire, hastabakıcı, polis, politikacı, anne olmak dahil, hangi noktada olurlarsa olsunlar Kovid-19 salgını ile mücadelede en ön saflarda yer almışlardır.

İnşallah yakın bir gelecekte insanoğlu bu salgının üstesinden gelecek ve kadınların bu mücadeleye verdikleri destek altın harflerle tarihe yazılacaktır.

Yaşadığımız dönem itibarıyla bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farklı konulara girmenin çok anlamı olmasa da şu noktaların altını çizmek istiyorum:

Ülkemizin her alanda birikmiş çözüm bekleyen sorunları vardır.

Değerlerimize, devletimize, hak ve hukukumuza sahip çıkarak ülkemizi gerçek manada çağdaş bir konuma taşımalıyız.

Devleti etkin ve verimli kılmak, özel sektörü kayıt ve disiplin altına alarak geliştirmek zorundayız.

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, sosyal devlet anlayışı bizim için esastır. 
Yaşam kalitesi yüksek, şiddete, yasa dışılıklara izin vermeyen bunları önleyen bir halk olmak durumundayız.

Biz hükümet olarak özelde Kıbrıs Türk kadının genelde Kıbrıs Türk halkının daha güzel günlere erişmesi adına şimdiye kadar şu veya bu şekilde yapılamayan ancak yapılması zorunlu hale gelen icraatları yapmak kararındayız.

Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin olmadığı, sosyal yaşamın her alanında, yönetimin her aşamasında kadınların daha çok yer aldığı bir düzende, huzur ve refah içerisinde yaşayacağımız yarınlar dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."


 

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Son Güncelleme: 08.03.2021 11:09
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar GünüErsan Saner
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