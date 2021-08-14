banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376

Saner: “Kıbrıs Türk Halkı tüm engelleri aşmakta kararlıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı, Başbakan  Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta karalı olduğuna işaret ederek, “Kıbrıs Türk halkı bugüne dek kimilerinin imkansız dediği pek çok şeyi Anavatan Türkiye ile işbirliği yaparak başardı, bundan sonra da başaracaktır” dedi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:45
Saner: “Kıbrıs Türk Halkı tüm engelleri aşmakta kararlıdır”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ersan Saner, Barış Harekatının ikinci aşamasının başlaması, Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin kurtuluşları ile Taşkent, Sandallar Muratağa, Atlılar katliamlarının 47’nci yıldönümleri dolayısıyla açıklama yaptı.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Barış Harekatı bir bütün olarak adanın kaderini değiştirmiştir. Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanmış, üzerinde Devlet kurduğumuz özgürlük ve güven içinde yaşadığımız topraklar bu sayede oluşmuştur.

Pek çok Rum Barış Harekatı sayesinde faşist Yunan cuntasının elinden yaşamını kurtarmış, Yunanistan demokrasiye kavuşmuştur.

Barış Harekatı’nın ikinci aşaması harekatın bütünselliği içerisinde bizleri özgürlüğe güvenliğe ulaştıran sonucun ortaya çıkması açısından tarihi bir adım, gerçek bir askeri başarı öyküsüdür.

Kimilerinin iddia ettiği üzere Kıbrıs Barış Harekatı’nın birinci aşaması ile yetinilse, İkinci aşama icra edilmemiş olsaydı, 20 Temmuz günü başlayan çıkarma Harekatı yarım kalmış, başarısızlığa uğramış olacaktı. 

Adanın pek çok yerinde Türk yerleşim yerlerine  düzenlenen saldırılar başarı ile sonuçlanmış Kıbrıs Türkü Rumların insafına terk edilmiş olarak kalacaktı.

Eğer, bu cesur karar verilmese, Yunan Cuntasının hedefi doğrultusunda Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı.

Bu arada, unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Barış Harekatının ikinci aşamasının gerçekleşmesinin başlıca nedeni birinci ve ikinci Cenevre Konferanslarında Rum-Yunan ikilisinin Türk tarafınca yapılan önerileri reddetmeleri ve adadaki saldırılarını sürdürmeleridir.”

“BU SAYEDE KKTC’NİN BUGÜNKÜ DEVLET SINIRLARI ÇİZİLDİ”

Başbakan Saner, Barış Harekatı’nın ikinci aşaması sayesinde Serdarlı, Gazimağusa, Lefke’nin özgürlüğüne kavuştuğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünkü Devlet sınırlarının çizildiğini kaydetti.

banner341
Saner açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eğer, adanın dört bir yanına dağılmış Kıbrıs Türkü güvenlik için,  Kuzey Kıbrıs’ta toplanabilmişse, Taşkent, Sandallar, Muratağa, Atlılar katliamlarının benzerleri diğer yerlerde yaşanmamışsa bu Barış Harekatı’nın ikinci aşaması sayesindedir.

Kimse bu tarihi gerçekleri değiştiremez. 

Kimse bizden bu tarihi gerçekler, Doğu Akdeniz’de yaşananlar ve federasyon diye ortaya konulan Rum taleplerinin hedefleri belliyken, özgürlüğümüzü, güvenliğimizi tehlikeye atacak bir tutum içine girmemizi beklemesin.

“KİMSE KIBRIS TÜRKÜNÜ ÇARESİZ, ŞUURSUZ VE ALTERNATİFSİZ GÖRMESİN”

Kimse Kıbrıs Türkünü  çaresiz, şuursuz ve alternatifsiz olarak görmesin.

Devletimizi yaşatmak, Anavatan Türkiye ile dostça, kardeşçe ilişkilerimizi her geçen gün geliştirmek bizler için esastır ve Kıbrıs Türkü’nün gerçek menfaatine olan budur.

Bu nedenle 2 Devletli çözüm önerimizi masaya koyduk ve içimizden ya da dışımızdan yapılan tüm oyunlara, kara propagandaya rağmen halkımızın yararına olduğuna kesinlikle güvendiğimiz bu siyasetimizde ısrarda kararlıyız.

Kıbrıs Türk Halkı, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta karalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı bugüne dek kimilerinin imkansız dediği pek çok şeyi Anavatan Türkiye ile işbirliği yaparak başardı, bundan sonra da başaracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Barış Harekatı’nın ikinci aşaması ile özgürlüklerine savuşan Sedarlı, Gazimağusa ve Lefke’yi kutlar, Taşkent, Sandallar, Muratağa, Atlılar başta olmak üzere Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük yolunda yaşamlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anarız.”


 

banner360
Son Güncelleme: 14.08.2021 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covıd-19'dan bir can kaybı daha...
Covıd-19'dan bir can kaybı daha...
Hırsızlar huzur bırakmadı ülkemizde neler oluyor?
Hırsızlar huzur bırakmadı ülkemizde neler oluyor?
Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda kaza
Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda kaza
KIB-TEK için 1200 ton yakıt geldi
KIB-TEK için 1200 ton yakıt geldi
Bakan Oğuz sel felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Bakan Oğuz sel felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Özersay: “Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız”
Özersay: “Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız”
Başbakan Saner' “Üreten Gençler Buluşması 2” etkinliğine katıldı
Başbakan Saner' “Üreten Gençler Buluşması 2” etkinliğine katıldı
Baf Türk Birliği’nden 14 Ağustos mesajı
Baf Türk Birliği’nden 14 Ağustos mesajı
İnşaat Müteahhitleri Pazartesi eylem gündemiyle toplanıyor
İnşaat Müteahhitleri Pazartesi eylem gündemiyle toplanıyor
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim