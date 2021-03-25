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Saner: “Kıbrıs Türk halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır”

25 Mart 2021 Perşembe 17:15
Saner: “Kıbrıs Türk halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır”
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SANER, RUM-YUNAN İKİLİSİNİN YUNANİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞININ 200’ÜNCÜ YILI KUTLAMASINI “TÜRKİYE VE TÜRK DÜŞMANLIĞI İÇİN BİR PROPAGANDA” VESİLESİ HALİNE GETİRDİĞİNİ KAYDETTİ

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Yunanistan’ın, bağımsızlığını kazanmasının 200’üncü yıldönümünü, Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte, Türkiye ve Türk düşmanlığı propaganda vesilesine döndürdüğünü belirtti.

UBP Genel Başkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Yunanistan’ın bağımsızlığının 200’üncü yıldönümü nedeniyle Atina’da, Yunan Başbakanı Mitsotakis ile yaptığı basın toplantısında ortaya koyduğu görüşlerin masumane ve dostane olmadığını kaydetti.

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Saner, “Rum liderle Yunan Başbakanı hala, 450 yıldır devam eden Kıbrıs adasındaki Türk varlığını sona erdirmenin düşmanca hesabı içinde görülüyorlar. Hala, Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk olma noktasından geriletebileceklerini, Devletimizi ortadan kaldırabileceklerini ve Türkiye ile bağımızı koparabileceklerini zannetmektedirler” dedi.

Anastasiadis’in Türk askerinin Ada’dan çekilmesi ve garantilerin kaldırılmasını istemesinin ve Yunanistan Başbakanı’nın bunda destek çıkmasının Rum-Yunan zihniyetinin asla değişmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Saner, “Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan’ın bağımsızlığının 200’üncü yılını kutlamasını, Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesi, bu yıldönümü nedeniyle Rum öğrencilere özel dersler verilmesi için okullara genelge gönderilmesi Kıbrıs konusunda bugüne kadar neden bir anlaşma sağlanamadığının en açık kanıtıdır” denildi.

Kıbrıs Türkü’ne haksızlık yapmaktan vazgeçilmesi çağrısında bulunan Saner, “Bilinmelidir ki en zor koşullarda bile Rum-Yunan ikilisinin enosis emellerine geçit vermeyen Türkiye ile Kıbrıs Türkü bugün düne göre çok daha güçlüdür ve asla haklarından vazgeçmeyecektir. Rum-Yunan ikilisi ne kadar çabalarsa çabalasın, Kıbrıs Türk Halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır. Kıbrıs’ta hakikaten bir anlaşma isteyen varsa, iki devletli bir çözüm bulunmasına ve bu iki devletin işbirliği yapmasına yardımcı olur” dedi.

Saner, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olması için Türkiye’nin garantörlüğünün kalkmasını istediklerini açıklayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in hayal aleminde olduklarını ve Kıbrıs Türklerini oyuna getirip Enosis yolunu açabileceklerini sandıklarını” belirtti.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 18:37
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