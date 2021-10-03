Saner kaybedecek dedim diye görevden alındım

Başbakanlık bürokratlarından Levent Hızal, Başbakan Hamza Ersan Saner tarafından görevden alındı. Levent Hızal tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada Başbakan Hamza Ersan Saner kurultayda kaybedecek dediği için görevden alındığını belirtti. Ulusal Birlik Partisi tarafından atanan bir bürokrat olduğu halde kurultay hesaplarına kurban edildiğini de ifade eden Levent Hızal Başbakan Hamza Ersan Saner'in de kurultayda seçimi kaybedeceğini tekrarladı.

İşte Levent Hızal'ın açıklaması :

Yaklaşık 26 aydır izleme ve Koordinasyon Başkanı olarak bu görevi bir fiil sürdürüyorum. Kamu görevlisiyim. Kurultayda "oy" hakkım yok. Sadece "Anayasal" olarak seçme hakkım var... UBP nin ve ülkenin kötü yönetildiğini ve "değişim " olmasıni İfade ettim diye UBP zamanında atanan birinin sırf kurultayda "Ersan Saner' bey kaybedecek dedim diye kurultaya 1 ay kala görevden alındım. Ben sn. Basbakana 6 ay önce Dpö müsteşarlığı için Halkın partisinden aday olmuş kişiyi atama yapacağında da yüzüne seçimlerde secilmeyeceksiniz demiştim. O gün alma bugun görevden al. Hem de 1 ay sonra secilmeyecegini bilerek kamu düzenini hiçe saymasini sizlere bırakıyorum. Bu arada beni bilen bilir dün de UBP ye gönül bağım var bugün de, yarında olacaktır... #UBPDEĞİŞİM