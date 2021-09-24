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Saner: Kasım'da Türkiye'den gelen su Güzelyurt Ovası’nda olacak

Lefkoşa, 24 Eylül 21 (TAK): Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den gelen suyun Kasım Ayı’nda Güzelyurt Ovasına ulaşacağına işaret ederek, “Suyun gelmesiyle Güzelyurt’un üretimi ve verimliliği daha da artacak” dedi.

24 Eylül 2021 Cuma 21:45
Saner: Kasım'da Türkiye'den gelen su Güzelyurt Ovası’nda olacak

Başbakan Ersan Saner, bölge ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt’a gitti.

Başbakan Ersan Saner,   Güzelyurt Kaymakamlığı, kamu daireleri, Güzelyurt Belediyesi yanında, Cypfruvex ve Sanayi bölgesini de ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla güncel konularla ilgili sohbet eden Başbakan Saner, kendisiyle paylaşılan görüşleri ve sıkıntıları dinledi.  Başbakan Saner, Cypfruvex tesislerindeki yenileme çalışmalarını incelerken, Cypfruvex yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi.

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Başbakan Saner, Cypfruvex ziyareti ile ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, kurumun hem Güzelyurt hem de bölge için önemine vurgu yaptı. 

Cypfruvex’in geçen yıl ürünlerin dalında kalmaması için ciddi özveri ortaya koyduğunu anımsatan Saner, bu sayede hem üreticinin alın terinin yerde kalmadığını hem de ülkeye ciddi bir girdi sağlandığını ifade etti.

Cypfruvex yöneticilerinin kapasite artırımına gitmek ve fabrikayı yenilemek adına yaptığı  girişimleri hükümet olarak desteklediklerini vurgulayan Saner, yapılan son çalışmalarla portakal işleme ve paketleme sistemlerinin sıfırdan yenileneceğini, yeni birimler eklenerek işlem hacminin artırılacağını söyledi.  Hükümette oldukları 8 buçuk aylık dönemde tüm ülkede icraatlarla halkla buluştuklarını kaydeden Saner, ülke genelinde devam eden projeler olduğunu yatırımların süreceğini ifade etti.

Güzelyurt- Lefke yolunun bitirilmesi için bu ay itibariyle ihalenin tamamlanmasını beklediklerine işaret eden Saner, “imzalanan 100 milyon TL’lik ihale ile Anavatan’dan gelen su Kasım ayında Güzelyurt ovası ile buluşak” dedi.

Başbakan Saner, suyun Güzelyurt Ovasına ulaşmasıyla verimliliğin artacağını, Cypfruvex’te buna paralel çalışmaların yapılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 25.09.2021 01:35
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