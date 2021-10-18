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Saner Karpaz’da ziyaretlerini sürdürüyor

18 Ekim 2021 Pazartesi 16:00
Saner Karpaz’da ziyaretlerini sürdürüyor

“UBP’LİLER AKLISELİMLE KARAR VERMELİDİR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Kurultayda doğruyu yapmazsak, yakın gelecekte sıkıntı yaşarız” diyerek, UBP’lilere aklıselimle karar verme çağrısı yaptı.                                   

Saner’in Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Saner, Büyükkonuk ve çevresindeki köyleri ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurultay ile ilgili net mesajlar veren Saner, UBP’li üyelerin vereceği kararın ülke geleceği açısından çok önemli olacağını belirtti. Saner şöyle devam etti:

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“UBP Kurultayı’nda oy verecek kardeşlerimden kimin ülkeyi Türkiye ile iyi ilişkiler içinde daha ileri götürebileceğini, sorunları aşabileceğini, kimin UBP’yi vizyonu, parti içindeki demokratik, hoşgörülü tavrı ile tek başına iktidara taşıyabileceğini iyi düşünmelerini rica ediyorum. Verecekleri karar önemlidir. Doğruyu yapmazsak sıkıntı yaşayacağız. Hem biz, hem de ülkemiz... O nedenle aklıselimle karar verilmelidir. Macera aramaya gerek yoktur. UBP ve ülke için istikrar lazımdır. Güvenilecek bir yönetim lazımdır.”

“UBP'liler kime güveneceğini, kime inanacağını bilir” diyen Saner, “UBP ve ülke, bir makamı 10 kişiye söz vermekle, bir istihdam için 10 kişiye söz vererek, onların oylarını almaya çalışmakla bir yere varamaz” ifadelerini kullandı.                                                

Meclis çalışmaları ve Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne de değinen UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, protokolde yer alanların yerine getirilmesi için pek çok yasa tasarısının hazır olduğunu ancak gerek UBP, gerekse hükümet ortakları arasında yaşanan bazı sıkıntılar ve muhalefetin tavrı nedeniyle bunların yasalaşma yoluna giremediğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 18.10.2021 16:11
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