Saner, Karaoğlanoğlu'nda Balık Avlama Yarışması ödül törenine katıldı

Saner, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın halka ait olmaya devam edeceğini vurguladı.

KKTC Avcılık Federasyonu Tekneden Olta İle Balık Avlama Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Başbakan Ersan Saner, avcılığa ilginin ülke genelinde yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Rastgele denilerek başlayan müsabaka başarılı şekilde sonuçlanmıştır. Yoğun çaba ve şans başarıyı getirmiştir. Herkesi bu sıcak altında gösterdiği başarıdan dolayı kutlarım” dedi.

Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın bölge için çok değerli olduğunu iyi bildiklerini belirten Saner, “Barınakla ilgili hassasiyeti yakından biliyorum. Sözkonusu bölge ve arazi Ulaştırma Bakanlığı'na aitti. Burasının halka ait olması yönünde görüş ortaya koymuştum. Bu vesileyle bir kez daha yinelemek isterim ki, barınağın halka ait kalması için her türlü kararı alacağız” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, yarışma sonrasında başarılı olanlara ödül takdim etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün katıldığı törene milletvekilleri ve vatandaşlar da ödül törenine ilgi gösterdi.