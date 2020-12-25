banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Para tamam artık icraat bekleniyor
Para tamam artık icraat bekleniyor
Ercan-Casino-Ercan…
Ercan-Casino-Ercan…
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Lale devri bitti
Lale devri bitti
banner376
Flaş Haber
Akdoğan'da vakalar artıyor!
Kapat

Saner: “Kapanmayı düşünmüyoruz”

25 Aralık 2020 Cuma 19:30
Saner: “Kapanmayı düşünmüyoruz”
banner337
banner351

SANER: “KAPANMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Başbakan Ersan Saner, yerel bulaşın 4’e indiğini belirterek, “Sağlık Üst Kurulumuzu burada da kutlamak isterim. Bunun da korunması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Bir kapanmayı düşünmüyoruz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, BRT’nin kuruluş yıldönümü kapmasında düzenlenen özel yayına katıldı.

BRT’nin kamu yayıncılığı açısından değerine ve önemine vurgu yapan Saner, ülkede bilişim ve iletişim altyapısını güçlendirerek, kitlesel iletişimi, Kıbrıs Türk Halkının sesini tüm dünyada daha geniş kitlelere duyurmak istediklerini ifade etti.

Güncel konularda ise Saner, 2020 yılını değerlendirirken, “Covid başarısı nedeniyle bir önceki hükümeti kutlamak gerekir. Rekabet üstü bir  değeri var. Bu değeri, değerlendirmek için hükümeti kurduğumuzun ertesi günü  6 bakan ve PGM ile çözüm önerilerini konuştuk. Kısa süreli turizm ve öğrencilerin gelişi ya da ülkede konutu bulunanları ele aldık. Fizibilite çalışmaları değerlendirdik.. Önümüzdeki  hafta detaylarını paylaşacağız” dedi.

Charter ve tarifeli seferleri için enine boyuna yol haritası belirleyeceklerini vurgulayan Saner,  ama emniyet subaplarını da mutlaka devreye koyacaklarını söyledi.

Öğrencilerin gelişi için Üst Kurulunun karantina süresi doğrultusunda, 30 bin öğrenci hedeflediklerini açıklayan Saner, şöyle devam etti:

“Ekonomik anlamda ciddi kapasite olacaktır. Karantina için 50 milyon harcama ama 800 milyon TL geri dönüş potansiyeli vardır.  Öncelik sağlık diyoruz Sağlık Üst Kurulunun görüşlerini hiçbir şekilde aksatmadan ancak ekonomiyi de atlamadan bu işleri hep birlikte başarma sorumluluğumuz var. 

banner341
Çünkü bugüne kadar Sağlık Kurulu üyelerimizin almış olduğu ve Sağlık Bakanlığımızın başkanlığında yapılan çalışmaları taktir ettiğimi çok net ifade etmek istiyorum.  Onlarla birlikte aynı kararlılıkla ve aynı tempoda çalışarak ancak bu ülkeye ekonomisini de bir şekilde ki bunlar sadece sağlık bakanımızla da müsteşarı tartışmış konulardı, onun için rahat söyleyebiliyorum oradan alınacak kararlar doğrultusunda atacağımız adımlarla tüm bunları başarabileceğimizi yürekten inanıyorum.

Bunu da çok kısa sürede yapma zorunluluğumuz var. Çünkü öğrencilerin ikinci dönemi şubat Ayı’nın sonunda başlayacak. Ocak ayı girmeden duyuruları yapmak istiyoruz.”

Saner, “Yerel bulaş 4’e indi. Sağlık Üst Kurulumuzu burada da kutlamak isterim. Bunun da korunması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Bir kapanmayı düşünmüyoruz. Buradan açıkça söyleyim” diye ekledi.

Üst Kurulun kararının kendileri için esas teşkil ettiğini, onların hilafına bir şey yapmalarının söz konusu olmayacağını vurgulayan Saner, “ancak onların da bizimle aynı mantıkla hareket edeceklerine inanmak istiyorum. Herkes görüşünü ortaya koyacak. Onlar da bu ülke insanıdır.  Ülkenin ekonomisinin daha iyi yerlere girmesini isteyeceklerdir. Ben onların adına bir şey söyleyemem. Bir Başbakan olarak onlara konuları tartışarak, onların istediği koşulları sağlayabileceğimiz takdirde, gerekli ekonomik açılımları yapmak istediğimizi söylemek isterim. Burada kimseyi kırmadan ama ekonomiyi de güncel tutarsak yola devam etmek durumundayız. Kurul ile görüşeceğim ve tanışacağım. Tehdit ve tehlike görürsek, üst kurul kararlarını elbette dikkate almak zorundayız” şeklinde k0nuştu.

Yıl başında kapanıyor muyuz? sorusu üzerine Saner, “İç bulaş sayısı 4. Şu anda rakamlar düştü. Alınan önlemlerle, çözüm önerileri ile sağlığı koruyarak, sağlığı riske atmadan, ekonomiyi de koruyarak bu ince çizgiyi sürdürmek zorundayız. Bu rekabet değerini, dünya çapında duyurmak gerekir” dedi.

Hükümet içinde konuyla ilgili farklı görüşlerin olduğunu ifade eden Saner, ikisini bir ar arada tutmanın ve birlikte karar almanın önemine vurgu yaptı.

Hükümetin Ankara’daki temasları sırasında 13. maaşın neredeyse hiç konuşulmadığını ifade eden Saner, toplamda 890 milyon TL’lik kaynağın, KKTC’nin ekonomik ve mali yapısı için çok önemli olacağını söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de ikamet izninin yenilenmesini cezaevinde bekleyecek
KKTC’de ikamet izninin yenilenmesini cezaevinde bekleyecek
LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Okray, Covid-19 Pandemisi ve Değişmekte olan Ruh Sağlığı Kriterleri üzerine bilgiler aktardı
LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Okray, Covid-19 Pandemisi ve Değişmekte olan Ruh Sağlığı Kriterleri üzerine bilgiler aktardı
Senin, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti
Senin, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti
Akpınar, “I wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year”
Akpınar, “I wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year”
Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkı talep edilmeli”
Işık: “Kıbrıs Türk Halkı’nın tazminat hakkı talep edilmeli”
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, yüz yüze eğitimin başlaması halinde bu yılki ücretlere yüzde 30 indirim ve aylık ödeme imkanı sağlama kararı aldı
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, yüz yüze eğitimin başlaması halinde bu yılki ücretlere yüzde 30 indirim ve aylık ödeme imkanı sağlama kararı aldı
Yeni yıl, açık ve az bulutlu havayla karşılanacak
Yeni yıl, açık ve az bulutlu havayla karşılanacak
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Bakan Çağman’ndan personeline tanışma ve yeni yıl ziyareti
Bakan Çağman’ndan personeline tanışma ve yeni yıl ziyareti
Umk Hasder İmece Çocuk Merkezi basın toplantısı ile tanıtıldı
Umk Hasder İmece Çocuk Merkezi basın toplantısı ile tanıtıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim