Saner: Kapanma gündemde olmamalı..

Başbakan Saner, son günlerde artan vakalarla ilgili kapanmanın söz konusu olup olmadığı sorusuna karşılık, test sayılarındaki artış nedeniyle rakamların arttığına dikkati çekerek, geniş taramalar sonucu bu rakamların arttığını, ülkede kapanmanın gündemde olmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, maske mesafe ve diğer kurallara uyumanın önemine dikkati çerek, herkesin bu kurallara uymasını istedi.

Başbakan Saner, dünyadaki rakamlara da değinerek, KKTC’nin korona salgını konusunda aldığı tedbirler ve rakamlara bakıldığı zaman iyi noktada olduğunu kaydetti.