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Saner: “Kamuda çalışanlar ile kamudan emekli olanlar Haziran’a kadar olan yüzde 8.83 artışı temmuz ayı maaşlarında alacak”

 

13 Temmuz 2021 Salı 18:15
Saner: “Kamuda çalışanlar ile kamudan emekli olanlar Haziran’a kadar olan yüzde 8.83 artışı temmuz ayı maaşlarında alacak”

“19 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜNÜN İDARİ TATİL VERİLMESİ VE KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN 9 GÜNE ÇIKMASI HÜKÜMETÇE DEĞERLENDİRİLMEKTE. OLUMLU YAKLAŞIYORUZ”

Başbakan Ersan Saner, kamuda çalışanlar ile kamudan emekli olanların, Haziran’a kadar olan yüzde 8.83 artışı Temmuz maaşlarında alacağını açıkladı.

Başbakan Saner yaptığı açıklamada, 19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının da hükümetçe değerlendirilmekte olduğunu, konuya olumlu yaklaştıklarını söyledi.

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Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Temel amaçlarımızdan biri önce halkımızın alım gücünü korumak sonra da artırmaktır. Bilindiği üzere Devlet Planlama Örgütümüz son altı aylık Hayat Pahalılığı oranını yüzde 8.83 olarak açıklamıştır. Dolayısıyla kamu çalışanlarımız ile kamudan emekli olanlar Haziran ayı sonuna kadar olan 8.83 artışı Temmuz ayı maaşlarında alacaklardır.

Hükümetimiz Devletimizin diğer mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, özel sektörümüzün bir an önce sorunlarını geride bırakması için de çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu arada, 19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması da hükümetimizce değerlendirilmektedir ve konuya olumlu yaklaşım içerisindeyiz.”

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Son Güncelleme: 14.07.2021 09:34
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