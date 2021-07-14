Saner: “Kamu çalışanları ve emeklileri, Haziran ayı maaşlarını artışlı alacak”

Başbakan Ersan Saner, yazılı bir açıklama yaparak “kamuda çalışanlarla, kamudan emekli olanların Haziran ayı sonunda maaşlarını yüzde 8,83 artışlı alacağını” açıkladı.

Açıklamada ayrıca, “Temmuz ayı maaşlarına Haziran’a kadar olan yüzde 8,83 artış yansıtılacak” denildi.

Saner, “19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının da hükümetçe değerlendirilmekte olduğunu, konuya olumlu yaklaştıklarını” da belirtti.

Söz konusu açıklamanın, temel ihtiyaçlara gelen zamlar sonrası oluşan tepkilerin hemen ardından yapılması dikkat çekti.

Hükümetin yargıya taşınan “Hayat Pahalılığı’nın dondurulması” kararının mahkeme tarafınca durdurulması sonrası, bu karardan geri adım atıldığı gözlemlendi.

Saner açıklamasında, “Temel amaçlarımızdan biri önce halkımızın alım gücünü korumak sonra da artırmaktır. Bilindiği üzere Devlet Planlama Örgütümüz son altı aylık Hayat Pahalılığı oranını üzde 8,83 olarak açıklamıştır. Dolayısıyla kamu çalışanlarımız ile kamudan emekli olanlar Haziran ayı sonunda maaşlarını yüzde 8,83 artışlı olarak alacaklardır” dedi.

Başbakan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hükümetimiz Devletimizin diğer mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, özel sektörümüzün bir an önce sorunlarını geride bırakması için de çalışmalarını sürdürmektedir.

19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması da hükümetimizce değerlendirilmektedir ve konuya olumlu yaklaşım içerisindeyiz.”