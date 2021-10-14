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Saner: “Kakınmayı sağlayacak vizyona sahibim”

UBP Genel Başkanı , Başbakan Ersan Saner, “ ülkenin ekonomide bir ray değişikliğine ihtiyacı olduğuna dikkati çekti ve “ bu bilgi ve vizyona sahibim . Yaptıklarım ortadadır” dedi.

14 Ekim 2021 Perşembe 22:15
Saner: “Kakınmayı sağlayacak vizyona sahibim”

Saner, Gayretköy'de düzenlenen  etkinlikte, bölge halkı ve vatandaşlarla biraraya geldi.

Etkinliğe Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz, partinin ileri gelenleri de katıldı.

Saner etkinlikte yaptığı konuşmada, dün akşam Tuzla'nın ardından, Gayretköy'de de büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Saner, halka hizmet için sıkıntılara rağmen hükümeti sürdürdüğünü ama YDP’nin yanlışları ve tehditkar tutumu nedeniyle, Meclis’te yaşananlar karşısında istifa etmek durumunda kaldığını belirtti. 

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Saner, UBP Parti Meclisi’nin kendisine 7 Kasım 2020’de hükümeti kurma ve bozma yetkisi verdiğini, bunun o gün yapılan haberlerde de görülebileceğini hatırlattı.

Kurultay sürecinin adım adım ilerlediğine işaret eden Saner, UBP'nin kurultayı da coşku ve huzur içinde atlatacağını söyledi.

Saner, "UBP ülkenin en büyük partisidir diye boşuna söylemiyoruz. Nereye gitsek, ilçe teşkilatlarımızın, örgütlerimizin yoğun çalışması ve desteği ile geniş katılımlı ettikler sayesinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu büyük desteğin, omuzlarımıza bıraktığı sorumluluk büyük olsa da, gelecek için umutlarımızı daha perçinliyor" dedi.

Saner sözlerini şöyle noktaladı:

“Dokuz ayda istikrarı büyük oranda yakaladık. Anavatanımızın desteği ile altyapıdan sağlığa, eğitimden ekonomiye önemli yol aldık. Halkımızın takdiri, bizler için en büyük destek... Şimdi, kalıcı istikrar ve refah için daha da güçlü bir hükümet için tek başına iktidar zamanı. Kurultayı desteğinizle kazanmak için artık gün sayıyoruz. 1 Kasım'dan itibaren başladıklarımızı bitireceğiz. KKTC'yi hep birlikte yücelteceğiz"

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Son Güncelleme: 14.10.2021 22:51
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