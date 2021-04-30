Saner: “İşçilerimizi daha güzel yarınlara taşımak başlıca görevimizdir”

BAŞBAKAN SANER, 1 MAYIS İŞÇİ VE BAHAR BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Başbakan Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak, işçi ve çalışanları daha güzel günlere taşımanın başlıca görevleri olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, işçiler, çalışanlar ve emekçilerin ülke ekonomilerinin vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydederek, emeğin sermayesiz, sermayenin ise emeksiz anlam ifade etmediğini ve emek olmadan üretimden bahsedilemeyeceğini belirtti.

Saner mesajında, “Çalışanlar ve işçiler olmazsa ülke olmaz, devlet olamaz. Dolayısı ile tüm çağdaş, demokratik ülkeler sosyal devlet anlayışı içerisinde işçisine, çalışanına, emekçisine gereken değeri verdiği sürece, ancak ülkesel kalkınmadan ve başarıdan söz edilebilir” ifadelerini kullandı.

İşçi ve çalışanları güzel günlere taşımanın başlıca görevleri olduğunu ifade eden Saner, daha müreffeh günlere bu sayede ulaşılabileceğini söyledi.

“SALGININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE KKTC HIZLI BİR KALKINMA SÜRECİNE GİRECEKTİR”

İşçi ve Bahar Bayramı’nın salgın nedeniyle çok farklı koşullarda kutlandığını belirten Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Halen tüm dünya gibi ülkemizde de kovid-19 salgını devam etmekte olduğundan üzülerek ifade etmek isterim ki doya doya baharı yaşayamıyoruz, ekonomimizde tüm dünyada olduğu gibi birtakım sıkıntılarımız mevcuttur. Ama salgın ve ekonomik sıkıntıların aşılması için mücadelemiz devam ediyor.Bir taraftan günlük test sayımızı üç katına taşıyarak ülke içindeki hasta ve temaslı takibini sıkı bir disiplin içerisinde takip ederken, diğer yandan Anavatan Türkiye’nin desteği ile aşılı insan sayımızı her geçen gün artırmanın onurunu yaşamaktayız.İnanıyoruz ki salgının sona ermesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hızlı bir kalkınma sürecine girecektir. Bunun için gerekli olan alt yapı yatırımlarını hızla ilerletmek için önemli adımlar atmaktayız.Daha önce pek çok güçlükleri aşıp bugünlere gelmiş bir halk olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, Anavatan Türkiye ile kardeşçe, iyi ilişkilerimizi sürdürdüğümüz sürece aşamayacağımız hiçbir engel, sorun yoktur.Tüm halkımız buna inanmalı, Devletimize, Türkiye’ye güvenmeliyiz.Bilmeliyiz ki, bizim en önemli dayanağımız, gücümüz, milli bütünlüğümüz, egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkışımız ve Anavatan Türkiye ile var olan çıkara değil, kardeşliğe dayalı kopmaz bağlarımızdır.Bu duygu ve düşüncelerle hem kendi vatandaşlarımızın hem de Anavatan Türkiye’den gelen ve yıllardır burada emek veren kardeşlerimizin ayrıca üçüncü ülkelerden gelen insanlarımızın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramlarını candan kutluyor, herkese sağlıklı, mutlu nice nice 1 Mayıslar diliyorum.”