Saner: “İngiltere’yi doğru yola davet ediyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, İngiltere’nin Kıbrıs Türk haklarını, beklentilerini ve taleplerini göz ardı ederek, Kıbrıs konusunda bir sonuç alınması çabalarına katkı sağlayamayacağını vurguladı.

UBP Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Başbakan Saner, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin, Kıbrıs konusundaki son açıklamalarına tepki göstererek, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var. Bizim egemen eşitliğimizi ve iki devlet olgusunu dışlayan açıklama yapmak Rum yanlısı bir tutumdur. Reddediyor, İngiltere’yi doğru yola davet ediyoruz” dedi.

“GERÇEKÇİ VE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lille’nin son günlerde artan bir şekilde Kıbrıs konusuna dâhil olması ve yaptığı açıklamaların kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Saner, şunları belirtti:

“Sayın Yüksek Komiser’in, Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşmesi ve onun ağzı ile ‘Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşma için çıkış yolunun federasyon olduğunu’ iddia etmesi gerçekçi ve kabul edilebilir değildir.”

“BUGÜNÜN SÖZDE KIBRIS CUMHURİYETİ BİR YUNAN DEVLETİDİR”



İngiltere’nin, Kıbrıs Türk haklarını, beklentilerini ve taleplerini göz ardı ederek, Kıbrıs konusunda bir sonuç alınması çabalarına katkı sağlayamayacağını ifade eden Saner, şöyle devam etti:“İngiltere Kıbrıs’ın dününü bugününü çok iyi bilir. Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının kurucu ortak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantör oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti, 21 Aralık 1963’te Rumların adayı Yunan yapma hayalleri nedeniyle yıkılmıştır. Bugünün sözde Kıbrıs Cumhuriyeti bir Yunan Devletidir.”Rum-Yunan ikilisinin 21 Aralık 1963’ten bu yana Kıbrıs konusundaki tüm antlaşma olasılıklarını başarısızlığa uğrattığını kaydeden Başbakan Saner, 2017’de Crans Montana’da Rum tarafınca ortaya konulan tutumun federasyon tezini tamamıyla çökerttiğini belirtti.“KIBRIS’TA İKİ AYRI DEVLET VAR. BUNU KABUL ETMEMEK BARIŞA DEĞİL RUM TARAFINA HİZMET ETMEKTİR”“Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var. Bunu kabul etmemek barışa değil Rum tarafına hizmet etmektir” diyen Saner, “Bizim egemen eşitliğimizi ve iki devlet olgusunu dışlayan açıklama yapmak Rum yanlısı bir tutumdur. Reddediyor, İngiltere’yi doğru yola davet ediyoruz” dedi.