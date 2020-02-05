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Saner, imar planıyla ilgili değerlendirmede bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı ile ilgili olarak ortaya çıkan durumun hukuki olduğunu, konuyu Şehir Plancıları Odası’nın yargıya taşıdığını, bu konuda partisinin sorgulanmasının “gerçeklerle bağdaşmadığını” söyledi. 

Saner, imar planıyla ilgili değerlendirmede bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı ile ilgili olarak ortaya çıkan durumun hukuki olduğunu, konuyu Şehir Plancıları Odası’nın yargıya taşıdığını, bu konuda partisinin sorgulanmasının “gerçeklerle bağdaşmadığını” söyledi. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:42
Saner, imar planıyla ilgili değerlendirmede bulundu

UBP’den yapılan açıklamaya göre Ersan Saner, “Mahkeme’den 23 bin konut iznine yönelik ara emrini Şehir Plancıları Odası aldı. Oda, hükümetin bölgede düzenleyeceği imar planında  bu izinlerin korunması halinde konuyu yeniden mahkemeye taşıyacağını açıkladı. 23 bin konutla ilgili binlerce kişinin emeği söz konusu ise, diğer odalar neden sesini çıkarmıyor? Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği neden açıklama yapmıyor?” diye sordu.
Saner, doğru tasarlanmış bir İmar Planı’ndan yana olduklarını, bunun için, herkesle işbirliği yapabileceklerini, tüm ilgililerle diyaloğa girebileceklerini belirtti.
Saner açıklamasında şunları kaydetti:
“Ulusal Birlik Partisi olarak  imar planları ile ülkemizin şekillenmesi gerektiğini düşündüğümüzü ortaya koyduk. İmar planının başlangıç sürecinde muhalefette olan UBP, imar planına olan inancından dolayı Meclis’te yaptığı olumlu muhalefet  sayesinde ilk kez ülkede süreli bir emirname yayınlanmasının sebebi olmuştur.
Gazimağusa İskele Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili süreç herkesin malumudur. Biz, bizden önceki hükümet döneminde başlayan ve sürecin sonunda, İmar Plan’ına çağdaş şehircilik  parametrelerini karşılamaması,  toplumsal mutabakatın sağlanmaması, takip edilmesi gereken hukuki sürecin doğru takip edilmemesi nedeniyle onay vermedik.”
Saner, Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planının sanki her şeyi doğru tasarlanmış gibi sadece bu planın İskele bölgesinde bulunan bir bölge üzerinde tartışmalar yaratmasının düşündürücü olduğunu, Şehir Plancıları Odası’nın da sadece o bölge üzerinden yapılması tasarlanan projeler üzerinden dava açmasının toplum tarafından da iyi okunması gerektiğini kaydetti. 
“Altyapı sorunlarına çözüm üreten, tarihi, kültürel değerlere sahip çıkan, sürdürülebilir bir ekonomi yaratan bir imar planı için varız” diyen Saner, buna katkı sağlamaya dün olduğu gibi bugün de hazır olduklarını ifade etti. 

“23 BİN KONUT… ARA EMRİ”
Saner şöyle devam etti: 
“Gerek ilk yayınlanan emirname gerekse 2020 Ocak ayında yayınlanan ikinci emirname için itiraz edip 23 bin konut için mahkemeden ara emi alan Şehir Plancıları Odası’dır.

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Şehir Plancıları Odası ara emri almakla kalmamış, yasal olarak yayınlanacak bir imar planı içerisinde 23 bin konut için verilen izinlerin korunmasına yönelik bir maddenin yer alması halinde konuyu yargıya taşıyacağını da ilan etti.
Yani UBP İmar Planı’nı onay vermiş olsaydı bile Şehir Plancıları Odası içinde 23 bin konuta verilen izinlerin yer alması nedeniyle söz konusu İmar Planı’nı yine yargıya taşıyacak, belki de yine aynı şekilde ara emri alacaktı.
Bir mimar ve siyasetçi olarak bu noktada şunu çok net ifade etmek isterim ki 23 bin konuta naylon proje nitelendirmesi yapan Şehir Plancıları Odası’na Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin tarafından henüz yanıt verilmemiş olmasını hayretle karşılıyorum.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içerisinde bulunan Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri Makine Mühendisleri Odalarının Şehir Plancıları Odası'nın yaptıklarını görmezden gelmesi bence Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için ciddi bir sorundur.”
Saner, bu olaylardan dolayı tartışılması gerekenin hükümetin değil, konuya yeterince müdahil olması gereken ancak olamayan  Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olduğunu savunan Saner, “Kendi bünyesinde ihtiva ettiği üyelerinin naylon proje yaptığı açıklamasına karşın diğer bir odaya karşı sessiz kalınmasının anlaşılır olmadığını açıkça belirtmek istiyorum” dedi.

“İMAR PLANI İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN DURUM HUKUKİDİR”
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği bir tepki ortaya koyacaksa bu tepkinin hedefinin UBP değil Şehir Plancıları Odası olması gerektiğini söyleyen Saner, şunları kaydetti: 
“İmar Planı ile ilgili olarak ortaya çıkan durum hukukidir, konuyu Şehir Plancıları Odası yargıya götürmüştür, bu konuda UBP’ye saldırılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Mahkemeden 23 bin konut iznine yönelik ara emrini Şehir Plancıları Odası aldı. Oda, bundan sonra da herhangi bir planda bu izinlerin yer alması halinde konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı. 23 bin konutla ilgili binlerce kişinin emeği söz konusu ise, diğer odalar neden sesini çıkarmıyor? Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği neden açıklama yapmıyor? Ancak biz, doğru yapılmış bir İmar Planı’ndan yanayız Bunun için, herkesle işbirliği yapabilir, tüm ilgililerle diyaloğa girebiliriz.”

 

Son Güncelleme: 05.02.2020 12:58
Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner Imar Planı
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